Congo-Kinshasa: En prélude de l'arrivée de Félix Tshisekedi à Dubaï - Pius Muabilu et Aimé Sakombi présentent des opportunités d'investissement mobilier à la société Emmar Properties

La RDC va vers une étape décisive dans la construction des logements sociaux décents et le désenclavement des habitants de Kinshasa et autres provinces. Poursuivant avec hargne ce projet, tel un carnivore à la quête de sa proie détalant, le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu est arrivé depuis ce samedi 2 octobre 2021 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unies.

Accompagné de ses colistiers des Affaires Foncières et Transports, Voies de communication et Désenclavement, Aimé Sakombi Molendo et Chérubin Okende, Pius Muabilu entend concrétiser ses initiatives de modernisation des logements en RDC. Ceci dans la droite ligne tracée par le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, attendu à Dubaï dans les prochains jours pour conclure un nouveau partenariat avec le géant promoteur immobilier Emma Properties.

Sur place, après avoir déposé ses bagages sur le sol des Emirats Arabes Unies, Pius Muabilu et Aimé Sakombi ont rencontré le Président de cette grande société immobilière, premier promoteur immobilier de Dubaï.

Cette entreprise, en relation d'affaires avec plusieurs gouvernements occidentaux, a manifesté récemment son intérêt pour investir en RDC en raison des fortes opportunités d'aménagement urbain dont regorge la République Démocratique du Congo.

A cette occasion, renseigne la Cellule de Communication de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu présentera à ses hôtes les projets immobiliers, immédiatement bancables, tant à Kinshasa que dans les villes en provinces.