Guinée: SMD/NORDGOLD inaugure des infrastructures sociales

A ce titre, la société minière de Dinguiraye (SMD) a achevé la construction de deux infrastructures sur fonds propres. Elle a inauguré le Lundi 27 Septembre 2021 un Lycée en R+2 de neuf (9) salles de classes à Lero. La valeur de cette réalisation est estimée à 2,062,551,545 GNF.

L'objectif visé par cette société minière est de promouvoir l'éducation dans ses zones d'intervention et rapprocher les élèves de l'école. Ce Lycée, contribuera considérablement à l'amélioration de l'état actuel des infrastructures scolaires dans ladite zone. Il réduira la souffrance des élèves très nombreux à Léro qui sont obligés de se lever à 5h du matin tous les jours pour se rendre à l'unique Lycée de Siguirini.

A l'issue de la cérémonie, la remise des clés du Lycée flambant neuf au Maire de la commune rurale de Siguirini a été fait par le Directeur Général de la SMD qui les a ensuite transmises à l'Inspecteur Régional de l'Education de Kankan M. Famoro Keita.

Aussi, à la même occasion, des Kits scolaires d'une valeur de 265,000,000 GNF ont été distribués aux élèves de la concession avec une distinction particulière pour les lauréats de l'examen d'entrée en septième année (Certificat d'Etude Elémentaire) enseignement général et Franco-arabe de la session 2020-2021. Cela, afin d'alléger la charge financière des parents d'élèves pour l'ouverture prochaine des classes.

Au cours de la cérémonie, un sketch des élèves sur la déperdition scolaire et l'abandon de l'orpaillage illégal a été présenté par la jeunesse comme message de sensibilisation communautaire.

Par ailleurs, un Poste de Gendarmerie à Siguirini pour améliorer l'image de ce service en charge de la protection et de la sécurité des citoyens et leurs biens pour 250,000,000 GNF a été inauguré et offert par la SMD sur fonds propres.

La remise des clés du poste de gendarmerie au Maire par le service Légal de la SMD qui les a transmises au nouveau sous-préfet, Lieutenant Lamine Sangaré.

La cérémonie a été mise à profit pour procéder à la pose de la première pierre de l'Ecole de Métiers de Baraka à Siguirini d'une valeur de 2 milliards GNF en présence de l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle de Kankan, M. Aly Kaké.

Cette école sera un grand atout pour la population et surtout pour les jeunes de se former aux métiers pour pouvoir ainsi lutter considérablement contre la pauvreté à travers la promotion de l'auto-emploi.

Les autorités scolaires présentes à cet évènement n'ont pas manqué de magnifier l'importance de la société dans la vie de la population par opposition aux zones qui n'ont pas de sociétés minières avant de réaffirmer leur engagement à accompagner la SMD et la communauté dans cet élan amorcé de développement de l'éducation et d'appeler la communauté à soutenir et faciliter les activités minières, seules garantes de la cohabitation pacifique, de la quiétude et de la paix et du progrès local.

Ces actions de développement se rajoutent à d'autres dans le domaine de la santé et de l'éducation de la population, priorité absolue pour tous. La SMD et son groupe NORDGOLD ont fait un don au Gouvernement Guinéen (ANSS) de 8 milles doses de vaccins Sputnik V pour la vaccination de la population. Dans le même ordre d'idées, pour la prochaine rentrée scolaire, elle a rénové l'Ecole Primaire de Mamoudouya, dans la préfecture de Dinguiraye, dont la toiture avait été emportée par des vents violents.

De son côté, le district de Diguiling a reçu la somme de 50,000,000 GNF pour l'accompagner dans l'achèvement de sa mosquée, le district de Tombany 20,000,000 GNF et une mosquée de Siguirini a reçu 15,000,000 GNF. Soit 85,000,000 GNF au total pour les mosquées.

La SMD a aussi financé le projet maraîcher du groupement Sabougnouma de Diguiling à hauteur de 72,003,725 FG pour accompagner les femmes et jeunes à développer les activités génératrices de revenus.

La jeunesse étant au centre des préoccupations, celle de Léro a reçu 10,000,000 GNF pour la participation à un tournoi inter-district de football et 5,000,000 GNF pour un tournoi de football organisé par la jeunesse de Siguirini. Soit au total 15,000,000 GNF pour le sport des jeunes.

LA SMD et son groupe NORDGOLD au service des communautés locales.