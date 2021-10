Congo-Brazzaville: Gastronomie - Le pays à la 16e édition des « Poireaux folies » à Verquin

Juste le temps d'un intermède covid-19 de l'année dernière, Verquin, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en France, retrouve sa manifestation visant la promotion du terroir, de l'artisanat et de la gastronomie, avec des exposants régionaux présentant leur production et leur savoir-faire.

Au son des trompes de chasse d'Hazebrouck, le maire Thierry Tassez et Joële Delahaye, présidente de l'association organisatrice, en présence d'Alexis Ekaba et Francis Gombé, tous deux représentants de l'ambassade du Congo en France, de la députée Marguerite Desprez, et celle de plusieurs maires des villes avoisinantes, la grande fête du terroir, de la gastronomie, de l'artisanat et des confréries s'est déroulée les 2 et 3 octobre, à la salle Pierre-Dufresne et sur le stade de Verquin, près de Béthune.

Cette opération de séduction du monde rural et du terroir a suscité à nouveau une belle fréquentation des amateurs du poireau à la découverte de la créativité artisanale avec une mise en avant des produits naturels faits maison.

Même si cette année, en raison du contexte sanitaire, il n'y aura pas eu de repas, mais plutôt des dégustations mijotées sur les stands, 100 % des exposants ont confié leur satisfaction de se retrouver en présentiel. Car, à en croire les explications de Joële Delahaye, l'organisation s'est à nouveau préoccupée de rendre cette fête conviviale, familière, ouverte au monde par le biais de l'ambassade des confréries.

« Par cette projection à partir de la diplomatie culinaire, obtenir, par la suite, des exposants de poireaux congolais ou, à leur tour, apporter ceux de Verquin au Congo », a confié la présidente.

À propos de la diplomatie culinaire, Marguerite Desprez, attachée à tous les événements créatifs du lien social, a salué la présence du Congo à la mise en valeur des produits du terroir en attendant le lancement en 2022 de « l'année de la gastronomie en France » et en prélude à la célébration mémorielle du 27 octobre prochain à Verquin.

Le symbole d'ouverture de cette cérémonie au Congo a été marqué par l'intronisation d'Alexis Ekaba à la Confrérie gastronomique de l'Ordre du poireau en fonction de sa présence régulière, aux côtés de l'ambassadeur Rodolphe Adada, à la rencontre de ceux qui additionnent leurs efforts en vue de la défense des produits authentiques.

Thierry Tassez a remercié les organisateurs et ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette joyeuse édition retrouvée.