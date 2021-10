Madagascar: Mika Rasoamaromaka - « Je me bats pour le titre et je serai au RIM »

« Rendez-vous au RIM », avait lancé Mika Rasoamaromaka, à l'issue du Tour de Tana, au mois de septembre. Il venait tout juste de remporter son troisième rallye consécutif, au volant de sa Peugeot 208, aux côtés de Fabrice Rasata. Aujourd'hui, nous sommes à trois semaines de la course. Et le jeune pilote confirme d'ores et déjà sa présence. « Je me bats pour le titre et je serai bel et bien présent au RIM », confie-t-il.

Mika Rasoamaromaka occupe actuellement le fauteuil de leader du championnat « pilotes ». Il est crédité de 171,5 points. Il possède une courte avance sur son dauphin, Mathieu Andrianjafy (Subaru Impreza), crédité de 166 unités. Tandis que Fred Rabekoto (Subaru Impreza) se trouve à la troisième position avec 139,6 unités. Rien n'est joué cette saison, vu l'écart entre les trois coureurs et vu qu'il reste encore trois rallyes au calendrier. Le prochain sera donc le RIM. Il est prévu les 22-23-24 octobre à Antananarivo.