Madagascar: Raboussa - Anniversaire à célébrer à Le Pavé Antaninarenina

L'un des rappeurs malgaches les plus populaires revient sur scène à Le Pavé Antaninarenina. Raboussa, qui s'appelle désormais Tarika Raboussa, fêtera son 40è anniversaire [ndlr : anniversaire du chanteur et non de sa carrière] ce vendredi 8 octobre 2021 à 21h30.

Pour l'occasion, il invite son public à se joindre à l'événement durant lequel il promet de revisiter ses chansons phares. Les tickets pour cet événement sont disponibles depuis le 22 septembre 2021 et les places sont limitées, selon les explications du chanteur.

Outre le show proposé par le groupe, et comme il s'agit d'une soirée d'anniversaire, il y aura également d'autres animations au programme. La fête devrait durer toute la nuit puisqu'après minuit, une discothèque dans une ambiance 90's et 2000's est proposée par Raerz. Et pour faire plaisir à ses invités, Tarika Raboussa a lancé un jeu sur sa page Facebook, qui permet de gagner des paires de chaussures lors dudit événement.