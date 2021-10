Madagascar: OMNIS - Trois bâtiments scolaires pour le village d'Ankida à Sakaraha

Les représentants de l'OMNIS, à la rencontre de la communauté d'Ankida, commune de Mahaboboka, district de Sakaraha.

Engagé pour un avenir meilleur ! C'est dans cette optique que l'OMNIS (Office des mines nationales et des industries stratégiques) mène ses actions, notamment dans les zones concernées par les projets d'exploration et d'exploitation de ressources pétrolières et gazières. Le 30 septembre dernier, cet organisme d'Etat a doté le village d'Ankida de 3 bâtiments scolaires. « Ce village est situé dans la commune de Mahaboboka, district de Sakaraha où un gisement de gaz naturel sec a été découvert en 2011. L'an dernier, l'Office a honoré ses engagements à travers la remise de kits scolaires aux élèves et enseignants dans cette localité.

Toutefois, faute de moyens et d'infrastructures, l'ombre sous un arbre et l'église du village ont fait office de salle de classe. Dorénavant, l'enseignement aura lieu dans ces trois nouveaux bâtiments qui ont été conçus pour résister au climat local », ont communiqué les responsables auprès de l'OMNIS, à la suite d'une descente sur les lieux. Selon les informations fournies, la cérémonie s'est tenue en présence des autorités locales, des villageois, des élèves et du corps enseignant, ainsi que du staff de l'OMNIS dirigé par son PCA, Stéphanie Delmotte. Pour cette organisation, les activités d'exploration et d'exploitation de ressources minérales, pétrolières et gazières doivent bénéficier au peuple malgache, incluant impérativement les communautés locales des zones touchées par ces projets.