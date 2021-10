Madagascar: Association Defi - Valorisation de la formation des jeunes

L'association Defi Madagascar participe activement à la 2è édition de la JIR 2021 (Journées internationales des régions).

Bien connue à travers ses actions dans la formation technique et professionnelle des jeunes, au village émergent d'Ambolomanjakarivo, situé au PK64 de la RN1 dans la région Itasy, l'association Defi Madagascar s'engage plus que jamais avec ses partenaires. « Plus les jeunes reçoivent une formation professionnelle de qualité, plus leurs capacités d'adaptation à l'emploi sont élevées. C'est dans cette perspective que nous misons sur la valorisation de la formation des jeunes dans la région Itasy », a indiqué Volanirina Andriamananoro, présidente de l'association Defi Madagascar et fondatrice du Centre de formation professionnelle « Soa Mahamanina » situé au village émergent d'Ambolomanjakarivo, plus connu sous l'appellation Vohitra Misandratra.

Évolution professionnelle. Membre du Conseil régional de la formation agricole et rurale Itasy (CRFAR), l'association Defi s'engage dans l'éducation des jeunes, notamment en matière d'agriculture et d'élevage ainsi que dans le domaine du BTP. Sa participation active à la deuxième édition de la Journée internationale des régions, qui se tient actuellement à Ampefy, permet à l'Association Defi Madagascar et au CFP « Soa Mahamanina » de s'ouvrir à de nouvelles opportunités de partenariat afin d'optimiser le renforcement de la capacité productive des jeunes dans l'Itasy.

En effet, cette 2è édition de la JIR, organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est une occasion pour les exposants d'élargir leurs carnets d'adresse et d'assurer une mise en relation avec les partenaires du développement dans tous les domaines d'activités. « L'association Defi Madagascar accompagne les jeunes de la région Itasy dans leur évolution professionnelle grâce aux offres, à des modules de formation intégrée et des chantiers écoles.

Notre association travaille de concert avec le Département de Mayotte, à qui j'adresse ma profonde gratitude pour son soutien et son engagement dans la construction d'un avenir meilleur pour la génération future », a annoncé la présidente de l'association. Notons que la région Aquitaine soutient les acteurs du développement dans la région Itasy, y compris les associations telles que Defi Madagascar.