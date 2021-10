Madagascar: Enseignement supérieur - La digitalisation de la liste des enseignants dans les universités en gestation

La digitalisation de la liste des enseignants est en vue pour une meilleure gestion des ressources humaines.

Après les étudiants et le personnel administratif et technique, le ministère de l'Enseignement supérieur procèdera à la digitalisation de la liste des enseignants dans les universités. Une mesure qui sera prise pour la bonne gestion des ressources humaines et financières.

Innovation. Pour une meilleure gestion des ressources humaines au niveau des universités, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) procèdera à la digitalisation de la liste des enseignants. Cette opération permettra également au ministère d'avoir une base de données du nombre réel des enseignants pour le paiement de leurs salaires et de leurs avantages qui sont parfois à l'origine des grèves répétitives dans les universités. « Nous avons déjà procédé à la digitalisation de la liste des étudiants et du personnel administratif et technique. Cette initiative est déjà en phase de finalisation et le tour des enseignants suivra après cette opération », selon le directeur de l'accréditation et de l'assurance qualité auprès du Mesupres, Rivo Rakotozafy.

Identification. Grâce à cette opération de digitalisation, la base de données de tous les étudiants est déjà disponible. D'après toujours Rivo Rakotozafy, le ministère procédera, à partir de ce mois d'octobre, au recensement des nouveaux étudiants dans les universités pour éviter les problèmes liés au paiement des bourses d'études. « Certains étudiants réclament leurs bourses d'études bien que l'année universitaire ait déjà pris fin. C'est justement pour éviter ce genre d'incident que nous avons pris cette initiative avec l'appui de la Présidence de la République », renchérit-il.

Rentrée. C'est lors de cette nouvelle année universitaire que les bacheliers de l'année 2020 débuteront les études supérieures. Compte tenu des capacités d'accueil dans les universités, il incombe à chaque Faculté et Institut supérieur de technologie d'organiser les concours d'entrée en 1è année en fonction de la disponibilité des places, selon la décision prise par la Conférence des présidents d'institution d'enseignement supérieur (Copries) qui s'est tenue dernièrement à Fiadanana.