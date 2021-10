Madagascar: Pleins feux sur nos meilleurs boulistes du moment !

L'équipe malgache fera partie des favoris au Mondial de Barcelone avec Iaro, Onja, Olivier et Michael et sous la houlette du champion du monde et deux fois vice-champion du monde, Nanou.

La pétanque aborde une nouvelle ère avec l'arrivée de la Fédération de Sport Boules Malagasy qui joue à fond la carte de la transparence. Une raison suffisante pour qu'on lui ouvre toutes les portes, à commencer par le ministère de la Jeunesse et des sports et du ministre Hawel Mamod'Ali qui a là une occasion en or pour ouvrir son palmarès avec des titres de champion du monde à la clé.

Autant le dire, les chances de ramener des titres mondiaux pour les équipes nationales actuelles sont bien réelles. Si les champions en titre ne font l'objet d'aucune contestation, le choix du quatrième joueur et et de la quatrième joueuse se fera au su et au vu de tout le monde.

C'est ce qui a peut-être sauvé la tête de Tita appelée à renforcer le trio tamatavien, champion de Madagascar. On connaît en effet cette joueuse d'Antsirabe comme une des meilleures boulistes mais dont le mental et le comportement hors de notre territoire ne servent pas pour autant l'intérêt du groupe.

Or et durant une semaine au boulodrome du PAC Ampitatafika, Tita a écrasé tout le monde tant lors des tête- à-tête que durant le concours de tirs. C'est donc elle qui prend la place de quatrième joueuse. A charge pour elle de se surpasser au risque de briser sa carrière.

En attendant, la triplette championne de Madagascar avec Anja qui est aussi la présidente de la Ligue Atsinanana, Tense et surtout la redoutable Tahiry vont s'atteler à peaufiner leur jeu car elles vont disputer tous les tournois qui se présentent avant le départ, vers début novembre, pour le Mondial de Barcelone.

Parmi les chances réelles de ravir le titre mondial, il y a aussi les juniors du PAC qui sont très solides et auxquels on vient d'ajouter Doda, un authentique bouliste polyvalent. Confiés à Faly Rajaonosoa, ces garçons font tout simplement figure de grands favoris de cette Coupe du Monde qui va également se tenir à Barcelone.

Chez les seniors, les vice-champions confiés à Tota vont partir aux championnats d'Afrique qui auront lieu au Burkina Faso. Et là aussi, on ne parle que de ramener le titre à la maison malgré des Béninois qui font figure d'épouvantail. Mais sortis du moule d'Ambohitrimanjaka, Haja, Avotra et Denis feront feu de tout bois. Lorsqu'on sait que Jacky Vazaha, un véritable tireur d'élite, a été appelé en renfort, on ne s'étonnerait guère de les voir sur la plus haute marche du podium à Ouaga.

Mais la valeur sûre dans cette course au titre de champion du monde vient de la triplette championne de Madagascar 2021 avec, notamment, Iaro Onja et Olivier. Un trio très solide mais comme on n'est jamais assez prudent, on leur a ajouté Michael, le fils du vice-champion du monde d'Izmir, Bema. Un polyvalent en puissance qui peut, en cas de coup dur, suppléer au trio d'Ambohitrimanjaka.

Le point fort de ces quatre équipes est l'assurance de pouvoir partir car l'Etat va tout faire pour les aider. Le président de la FSBM, Amir Andriamilerovasoa, tient d'ailleurs à remercier vivement le ministère de la Jeunesse et des Sports mais également d'autres partenaires telles les brasseries Star par l'intermédiaire de leur célèbre marque de bière THB, sans doute pour faire un rapprochement avec la triplette de joueurs. Le groupe Telma se trouve aussi parmi les mécènes de la FSBM qui lance toujours un vibrant appel à tous les férus de sport et de pétanque en particulier.

Même la diaspora en France serait mise à contribution pour apporter leur part d'eau au moulin.

« C'est le pari de tout le monde de vouloir conquérir des titres mondiaux pour faire honneur au pays », confie le président Amir Andriamilerovasoa, avant d'ajouter que la FSBM mettra tout en œuvre pour rendre les équipes plus compétitives et avec cette transparence chère à cette nouvelle équipe. Le plus, c'est un fait, c'est que les quatre hommes engagés chez les seniors ne sont pas encore connus sur la scène internationale et peuvent créer la surprise, une énorme surprise.

Le président de la FSBM, Amir Andriamilerovasoa, affiche un bel optimisme.

La triplette qui va aller en Afrique avec le coach Tota et les joueurs dont Avotra, Haja, Denis et Vazaha.

L'équipe Dames incluant Anja, Tense et Tahiry ainsi que Tita, sera confiée à Jean Randrianandrasana.

L'équipe junior confiée à Faly Rajaonosoa sera composée de Faneva Doda, Hasina, Mampandry et Mahandry.