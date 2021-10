Madagascar: Sénat / CTD - À la recherche d'une stratégie pour concrétiser les velirano du président

Une délégation conduite par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a effectué tout récemment une descente au niveau de la commune de Bongatsara afin d'assister à la réunion mensuelle de l'association des maires dans le district d'Antananarivo Atsimondrano.

À cette occasion, le président de cette institution a rappelé le rôle du Sénat, qui vise à soutenir les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) en vue d'asseoir un développement socio-économique local. « Cette descente sur le terrain a ainsi permis d'identifier les problèmes récurrents qui font obstacle au développement tout en cherchant ensemble une stratégie contribuant à la concrétisation des 13 Velirano du président au niveau local. Et ce, dans le but d'améliorer le bien-être de la population dans le cadre d'un esprit de patriotisme.

En effet, Antananarivo Atsimondrano est considéré comme étant un district modèle en matière de collaboration et de solidarité entre les responsables étatiques à tous les niveaux, soit entre le gouverneur, les maires et le député. Raison pour laquelle, le développement se fait sentir. Et la réalisation de ces "velirano" nécessite l'engagement et la solidarité de tous », d'après ses explications.

Diplomatie parlementaire. En outre, il a fait savoir aux membres de l'association des maires dans le district d'Antananarivo Atsimondrano que le Sénat a également une mission de diplomatie parlementaire. « Cette mission consiste à tisser des partenariats avec les Parlements dans plusieurs pays. Des collaborations qui auront par la suite des retombées économiques positives pour la nation », a-t-il enchaîné. Pour en revenir à cette réunion mensuelle de l'association qui regroupe 26 communes, le président Herimanana Razafimahefa a évoqué que les financements alloués aux collectivités territoriales décentralisées devraient augmenter en vue d'assurer un développement économique.

Une conférence axée sur le thème « Le rôle du Sénat face au développement des CTD », a d'ailleurs été organisée dans le cadre de cet événement. Celle-ci a été dirigée par Tijara Hassani Ali, le premier responsable chargé de la décentralisation au niveau de cette institution. Et parmi les problèmes évoqués par les maires, on peut citer, entre autres, l'absence d'électrification pour certaines communes et la possibilité de défense des maires qui sont convoqués par les tribunaux.