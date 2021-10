Madagascar: Mialy Rajoelina - « Tisser un lien particulier avec les mères et enfants du Sud »

Mia

Dans les centres de vaccination, les 11 vaccins, entre autres les vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la diphtérie sont gratuits.

Les trois jours dans les régions Anosy et Androy ont permis à la Première dame et présidente de l'association Fitia, Mialy Rajoelina, d'être au chevet de la population du Sud. « Je suis ravie de me retrouver à nouveau auprès de la population du Sud de Madagascar avec laquelle j'ai fini par tisser un lien particulier. Je me suis attachée à sa sensibilité et elle me pousse à faire tout mon possible tant par rapport aux causes pour lesquelles je me suis engagée mais aussi pour celles au-delà », a-t-elle déclaré.

Tous les secteurs sont touchés à travers le projet « Avotse », l'éducation, la santé et l'économie. Ce projet a permis la dynamisation des cantines scolaires et ainsi le maintien de l'assiduité de 8 680 élèves dans les régions Anosy et Androy, la construction de 8 écoles, la sensibilisation des hommes et des femmes au planning familial, un point qu'il est important d'ancrer dans les mœurs, la distribution de vivres pour 4 670 familles au sein des localités les plus touchées, l'accompagnement des femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus et enfin l'accès gratuit aux soins médicaux et dentaires.

4è centre. Ces 20 dernières années, la couverture vaccinale est restée très faible. 37% des enfants ont reçu zéro dose selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le 4è centre ami de la vaccination au sein du Centre hospitalier de référence régionale Philibert Tsiranana de Fort-Dauphin a été inauguré le vendredi 1er octobre par Mialy Rajoelina en compagnie du ministre de la Santé, le Pr Zely Andriamanantany et de la représentante de l'OMS à Madagascar, Charlotte Ndiaye. « Nous dédions à tous les enfants de la région Anosy et Androy l'accès à la priorité en matière de nutrition, de santé et de prévention des maladies. Emmenez vos enfants se faire vacciner dès leur plus jeune âge. Soyez vigilantes aux rappels des vaccins. C'est la meilleure protection contre de nombreuses maladies infectieuses », a fait savoir Mialy Rajoelina.

Dans les centres de vaccination, les 11 vaccins, entre autres les vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la diphtérie sont gratuits. Les enfants qui ont échappé à la vaccination peuvent être récupérés dans les centres de vaccination, a fait savoir la représentante de l'OMS. Ces centres contribueront à la diminution du nombre des enfants non-vaccinés selon le ministre de la Santé. L'association Fitia a mis en place la caravane Avotse à travers la clinique mobile qui arpente les villages des districts d'Ambovombe et d'Amboasary. Hommes et femmes, petits et grands bénéficient de soins dentaires, de planning familial, de vaccination, de consultations médicales, de consultations prénatales, d'échographie, de distribution de vitamines et de visites médicales pour les femmes enceintes.