Madagascar: Événements du week-end - Public de tous horizons satisfait

Le week-end a offert son lot de spectacles partout à travers le pays. Et le bilan pour les artistes, mais surtout pour le public, semble positif. De Fort-Dauphin à Toamasina en passant par Antananarivo, les artistes ont presque tous rempli leurs contrats.

Samoëla a joué dans deux salles combles à Fort-Dauphin durant la fin de la semaine. Les fans de l'artiste n'ont pas hésité à venir massivement assister à ses deux représentations dans le sud, le premier à l'hôtel Kaleta dans la nuit du vendredi et le second chez Rosie, hier dimanche 3 octobre. Après son long périple en province, l'artiste devrait retourner dans la capitale pour préparer son grand concert sur le terrain de l'ESCA Antanimena, le 17 octobre. Du côté de Toamasina, les humoristes de Kakakaka Kaiamba ont apporté de la bonne humeur durant la soirée du samedi 2 octobre au Calypso Hotel & Spa. Hilarants, mais d'une justesse qui n'a rien à envier aux chanteurs de variétés pour interpréter les tubes d'autrefois, les quatre humoristes sont parvenus facilement à conquérir le public.

Antananarivo. Dans la capitale, chacun a pu profiter d'un moment de décompression selon ses goûts musicaux. Les rappeurs se sont par exemple attroupés du côté d'Antsahavola pour la représentation du collectif Tangala Mainty. Les adeptes de musiques tropicales ont, quant à eux, eu le choix entre le passage de Dr JB Junior au Glacier Analakely et les événements proposés au Jao's Pub. Puis, pour les adeptes des grandes fêtes en plein air, le rendez-vous à ne pas manquer était certainement le spectacle proposé hier par Tif à Tif, Black Nadia et Meizah à Namontana. Mais encore, une partie du public s'est aussi rendue au live de Tselonina et Ifanihy au Kianjan'ny Kanto Mahamasina, le dimanche 3 octobre. Un événement qui a rameuté pas mal d'adeptes de Vazo miteny. Un peu plus éloignés du centre, les amoureux de deux-roues ont pu profiter de deux jours de concerts avec Foxy, Rock Andro, Rolf, Kiaka, No Mady, Loharano, Ethnik et Eusebia à le Chat'O Park Hotel.

Deux semaines maintenant que les week-ends culturels sont très riches sur l'ensemble du territoire. La semaine prochaine encore, les artistes à l'affiche semblent en mesure de rameuter de nombreux spectateurs friands de spectacles.