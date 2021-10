Ile Maurice: Élections municipales - Linion Sitwayin prêt à aller au front

Ils sont actifs sur le terrain et partent à la rencontre des Mauriciens. Linion Sitwayin de Bruneau Laurette ne fait pas les choses à moitié. Les membres de ce nouveau parti se disent prêts à en découdre et sont à pied d'œuvre sur le terrain.

«Dépi lé 29 août nou lor térin nou pé manz ar li nou é nou bann dimounn fini paré pou minisipal», lance Bruneau Laurette. Lui, qui était à Cité Atlee et Barkly récemment, avance que les citoyens souhaitent voir un changement gouvernemental et confie que Linion Sitwayin est prêt à répondre à l'appel.

«Je ne suis pas en mesure à ce stade de dire si je serai candidat pour les élections municipales mais tout sera annoncé en temps et lieu. Nous n'allons pas brûler nos cartes car il ne faut pas oublier que nous sommes là pour travailler pour le peuple avec le même objectif : changer les choses et donner des jours meilleurs aux citoyens», déclare l'activiste social.

Pour lui, la situation politique, sociale, économique, démocratique est devenue plus dangereuse que le Covid-19. «Il faut envoyer un signal fort au gouvernement pour son incompétence et son inconscience. Au niveau de Linion Sitwayin Morisien, nous n'avons aucun doute de la direction que nous devons prendre», a-t-il soutenu. «Nou bizin pran pozision politikman pou sanz nou sistem politik ki finn dépasé», affirme Bruneau Laurette.

Rappelons que Linion Sitwayin Morisien aspire à «plus de justice sociale» et au respect de la dignité des citoyens et de leur liberté d'expression. «Le gouvernement et l'opposition ne répondent plus à l'aspiration des citoyens. Nous avons les mêmes droits», fait ressortir Bruneau Laurette. Parmi les combats de Linion Sitwayin Morisien, une nouvelle Public Protector Act, la régularisation ainsi qu'un plan de formation et de pension pour les pêcheurs, la nomination du commissaire de police basée sur la méritocratie et une nouvelle Constitution qui protège les citoyens, entre autres.