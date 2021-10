Burkina Faso: Journée d'excellence scolaire à Yamadio - Le mérite des élèves et enseignants récompensé

L'Association Kôrôto pour le Développement de Yamadio (AKDY) a organisé la première édition de la journée d'excellence des écoles primaires de ladite localité, dans la commune rurale de Didyr, le samedi 2 octobre 2021.

Dans la dynamique de soutenir et encourager l'éducation des enfants, l'Association Kôrôto pour le Développement de Yamadio (AKDY) a décidé de jouer sa partition en initiant la journée d'excellence dans les écoles primaires de Yamadio, un village relevant de la commune de Didyr, dans la province du Sanguié. La première édition de la journée d'excellence est intervenue le samedi 2 octobre 2021 dans une ambiance festive. En présence du chef de de la Circonscription d'enseignement de base (CCEB), Blaise Bayili, des autorités locales et d'une population rassemblée à l'occasion, le mérite d'une trentaine d'élèves qui se sont distingués par leur travail durant l'année scolaire passée et de leurs enseignants a été récompensé. Les cinq premiers de chaque classe des quatre écoles du village ont reçu chacun des fournitures scolaires.

Les deux meilleurs élèves au Certificat d'études primaires (CEP) ont reçu chacun un vélo, des fournitures scolaires et un kit d'éclairage. Les enseignants de classes de CM2 ont été également récompensés. Sur la même lancée, AKDY a salué le travail de tous les enseignants des quatre écoles primaires en leur attribuant des attestations de reconnaissance. Dans le même registre, l'association a traduit sa gratitude aux parrains et invités de la première édition de la journée d'excellence en leur décernant des attestations.

Le représentant du chef du village, Boureima Badolo, a remercié les fils de Yamadio qui ont décidé d'encourager leurs petits frères à l'école. « La première école de Yamadio a ouvert ses portes en 1994. Et c'est la première fois que nous accueillons une telle initiative. C'est un honneur qui nous est fait et nous souhaitons qu'elle se perpétue au fil du temps », a-t-il déclaré. Le CCEB de Didyr, Blaise Bayili, a indiqué que soutenir l'éducation des enfants, c'est jeter les bases d'un développement socioéconomique durable. « Les journées d'excellence sont à encourager d'autant qu'elles participent à instaurer une saine émulation parmi les élèves. Je félicite les initiateurs de cette première édition et les exhorte à poursuivre cet élan », a-t-il souligné. Le directeur de l'école primaire de Yamadio, Ousmane Soré, s'est dit étonné de la mobilisation des filles et fils du village pour cette 1re édition. « Pour une première, c'est un franc succès. Je traduis ma gratitude aux population pour leur présence à nos côtés pour relever les défis de l'éducation des enfants »a-t- il soutenu. Au nom des parrains, Hyacinthe Bazié, pharmacien, et Ambroise Bazié, inspecteur des douanes, ont remercié l'association AKDY pour les avoir honorés en portant sur eux le choix du parrainage de la 1re édition de la journée d'excellence des écoles primaires de Yamadio.

Soutenir conséquemment les élèves

Ils ont invité les parents d'élèves à soutenir conséquemment leurs enfants dans leur cursus. « Nous sommes heureux de voir une telle mobilisation pour un premier essai. Nous témoignons notre gratitude à la population pour l'accueil qui nous a été réservé », s'est réjoui Ambroise Bazié.

Les invités spéciaux d'honneur et spéciaux ont également félicité les organisateurs pour s'être investis dans la réussite de cette journée d'excellence. « En choisissant de soutenir vos petits frères à l'école, vous faites œuvre utile. L'éducation est un pilier incontournable dans le développement de nos villages et partant de notre pays », a laissé entendre l'invité d'honneur, Mathieu Bayala, inspecteur des douanes.

Le vice-président de l'association AKDY, Dr Léopold Badolo, a remercié toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour faire de la 1re édition de la journée d'excellence une réalité. Il a traduit sa gratitude aux parrains et aux invités pour le soutien apporté à l'initiative. « Dieu et nos ancêtres fondateurs de Yamadio ont béni les multiples et discrets efforts de tous. Que chaque fille et fils de Yamadio soit béni. Que tous ceux qui nous ont accompagné soient bénis. Nous tirerons les leçons de cette expérience pour être plus forts à la prochaine édition. Merci encore à tous et à toutes », a-t-il témoigné.