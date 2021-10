Algérie: L'Etat prend en charge le financement de la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oran

Oran — Le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé lundi à Oran que l'Etat prend en charge le financement nécessaire à l'achèvement des travaux de réalisation de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran "Ahmed Ben Bella".

En marge d'un exposé sur la nouvelle aérogare, dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya d'Oran, M. Benabderrahmane a mis l'accent sur la nécessité de "maîtriser les délais et les dépenses dans la réalisation des projets", soulignant que "c'est la dernière fois que l'Etat prend en charge des dépenses supplémentaires de ce type".

Le Premier ministre, ministre des finances, a indiqué que "nous avons donné des instructions d'achever les études de manière mature et scientifique pour le lancement du projet et sa livraison dans les délais impartis", soulignant son "refus catégorique de tout dépassement des délais".

M. Benabderrahmane a insisté sur la nécessité d'une gestion optimale de cette infrastructure par les opérations de maintenance, de suivi et d'accompagnement quotidien et périodique pour garantir sa pérennité. Il a également mis en exergue l'importance d'assurer aux ressources humaines des formations dans le domaine de l'environnement pour la préservation des espaces verts et la maintenance des équipements techniques et électroniques, notamment les panneaux solaires.

La capacité de traitement de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran "Ahmed Ben Bella" est de 3,5 millions de voyageurs par an extensible à 6 millions, rappelle-t-on.

Le taux d'avancement des travaux de réalisation de cette nouvelle infrastructure a été estimé à 92%, alors que le coût global du projet a atteint, actuellement, 38 milliards de dinars.

Les différents équipements de la nouvelle aérogare ont été réceptionnés, à l'instar des ascenseurs et du tapis roulant des bagages, ainsi que la pose des caméras de surveillance, entre autres.

Le projet comprend également la réalisation d'une zone de fret (import/export), selon les normes internationales, qui s'étend sur une superficie de 4.000 mètres carrés.

L'aérogare, alimentée en énergie solaire, dispose d'un parking de trois étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi qu'un parking extérieur de même capacité.

Les travaux restants du projet concernent les travaux d'intérieur, notamment le plafond et l'éclairage.

D'autre part, les travaux de réalisation de la nouvelle route à double voie, sur une distance de 2 km menant à cette aérogare, ont été achevés avec la pose de l'éclairage public et la réalisation d'espaces verts financés par l'établissement de gestion des services aéroportuaires de l'ouest.

Dès l'entrée en service de la nouvelle infrastructure, l'actuelle aérogare bénéficiera d'une opération de réhabilitation et sera réservée, après l'achèvement des travaux, aux vols domestiques, selon le directeur de l'aéroport international d'Oran.

Le Premier ministre est accompagné durant sa visite à Oran, des ministres de Travaux Publics Kamel Nasri, des Transports Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des sports Abderezak Sebgag et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi, rappelle-t-on.