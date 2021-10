Burkina Faso: Lutte contre la grande délinquance - De présumés faussaires font perdre à l'Etat près de 12 milliards de FCFA

Disposant d'un bureau dans un quartier de Ouagadougou, il y recevait les victimes soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des leurs. Et après avoir conclu le marché avec la victime, il procédait alors à l'établissement de faux documents par imitation de signatures et de cachets contrefaits, et à la production de fausses quittances au nom de celle-ci. Ces documents étaient ensuite constitués en dossiers et acheminés à la Direction Générale des Transports Terrestre et Maritime (DGTTM).

Au cours de l'interpellation des membres du réseau par la Brigade de Recherches du Commissariat de Police de l'Arrondissement de Sig-Noghin, il a été trouvé en leur possession plus d'une centaine de cachets contrefaits de plusieurs institutions, notamment la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, la Douane, la DGTTM et le Guichet Unique du Foncier (GUF), des carnets de fausses quittances et des fiches de déclaration de douane contrefaites, des récépissés de dépôt de dossiers d'immatriculation de véhicules, des certificats de conformité et d'évaluation de conformité de véhicules, des plaques d'immatriculation et des attestations de vente d'engins.

C'est, en tout, plus de mille (1000) engins à deux (02) et trois (03) roues et plus de cent (100) véhicules à quatre (04) roues que ces présumés malfrats ont mis en circulation sur le territoire national, et ce, depuis 2013. Le préjudice causé a été estimé à près de 12.000.000.000 FCFA.