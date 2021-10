Sénégal: Saint-Louis - Construction d'un hôpital sur le site de l'hôtel Coumba Bang

La décision du Gouvernement de construire un hôpital régional sur le site du réceptif hôtelier « Mame Coumba Bang » de la capitale du Nord, situé à l'intersection de la route de Gandiole, a été accueillie avec sérénité par le gérant de cet hôtel, Assane Fall. Il s'agit notamment du décret 2021-1163 déclarant d'utilité publique le projet de construction d'un hôpital à Saint-Louis sur le site qui abrite cet hôtel « 5 Etoiles ».

Assane Fall s'est adressé hier à la presse pour préciser que cette décision intervient au moment où ce réceptif, après avoir traversé une période de crise, a été racheté par un opérateur économique sénégalais, du nom de Pape Diop.

Ce dernier, a-t-il souligné, avait l'ambition de transformer cette infrastructure en un réceptif très moderne, haut de gamme, doté de 100 chambres, de 12 suites, d'une salle de conférence de 500 places et autres équipements de dernier cri.

Cependant, a-t-il fait savoir, « Dieu en a décidé autrement et nous comprenons cette décision légitime du chef de l'Etat d'ériger sur ce site une infrastructure sanitaire, c'est également un projet très ambitieux et de grande envergure, qui sera mis en œuvre dans un contexte où on parle de plus en plus des enjeux et des perspectives de l'exploitation du pétrole et du gaz découvert au large de Saint-Louis ».

Ce réceptif, a-t-il ajouté, fait travailler depuis 1980 des employés qui déploient des efforts considérables en vue de faire fonctionner cet hôtel.