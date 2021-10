Mali: Banque mondiale - Signature de quatre accords d'une valeur de 133 milliards de fcfa

La Banque mondiale conforte son statut de premier partenaire au développement du Mali en lui accordant237,5 millions de dollars US, soit environ 133,119 milliards de Fcfa.

Ce nouveau soutien financier est destiné à la mise en œuvre de quatre projets dans les domaines de l'énergie, du transport, de la santé et du développement. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséini Sanou et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, Mme Clara Ana Coutinho De Sousa, ont signé vendredi dernier les quatre accords de financement matérialisant la mise à disposition de ces fonds. C'était en présence de la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko.

Le premier accord concerne le financement additionnel du Projet d'intervention d'urgence Covid-19. D'un montant estimé à 29,43 milliards de Fcfa, il est composé d'un don (la moitié) et d'un prêt concessionnel. Il permettra d'acheter 5 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 pour 37% de la population et de renforcer le programme élargi de vaccination à travers l'acquisition d'outils et la chambre froide pour la conservation.

Le deuxième accord est destiné au financement du Projet communautaire de relance et de stabilisation au Sahel. D'un montant de 100 millions USD, soit environ 56,05 milliards de Fcfa, ce Projet vise à contribuer au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles de la Région du Liptako-Gourma (Mali, Burkina Faso et Niger) à travers une approche régionale.

Le troisième accord se rapporte au financement du Projet régional d'accès à l'électricité et système de stockage d'énergie par batterie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Objectif : accroître au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, l'accès aux réseaux électriques, la stabilité du système électrique et augmenter l'intégration des énergies renouvelables dans le Système d'échanges d'énergie électrique ouest-africain (Wapp, sigle anglais). Le montant alloué au Mali à cet effet, est d'environ 30,83 milliards de Fcfa, la moitié en prêt et l'autre en don. Ce projet permettra, au Mali, «le raccordement d'environs 70.000 nouveaux clients dans les zones périurbaines et rurales, l'électrification de nouvelles localités et l'installation d'équipements de 80 MWh dans de sous-stations situées à Sikasso et à Bamako», s'est réjoui le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséini Sanou.

Le quatrième accord porte sur le financement additionnel du Projet de mobilité et de connectivité rurale d'un montant de 17 milliards Fcfa environ. Ce projet permettra de réaliser, d'ici à juin 2023, 1.700 km de pistes aménagées et résilientes au changement climatique. À son achèvement, 150.000 personnes, dont plus de la moitié constituées de femmes, auront accès à 500 écoles et Centres de santé communautaire, au maraichage, à des forages et à des magasins de stockages. Il contribuera à soutenir le désenclavement des zones rurales mal desservies des Régions de Sikasso, Koulikoro, Dioïla, Koutiala, Sikasso, Bougouni, les Cercles de Kadiolo, Yorosso, Kolondièba, Kati et Kangaba, a expliqué le ministre Alousséini Sanou. Aussi, contribuera-t-il à «renforcer l'inclusion économique et sociale des communautés bénéficiaires, tout en augmentant leur accès aux marchés et aux infrastructures socio-économiques», a précisé le patron de l'hôtel des Finances.

La signature de ces conventions confirme l'engagement de la Banque mondiale en faveur des populations surtout vulnérables du Mali. «Cette signature m'offre une tribune pour rappeler que les populations maliennes sont durement éprouvées par les crises politiques, institutionnelles, sécuritaires, sanitaires voire économiques. À ce propos, il nous paraît urgent, au sein du Groupe de la Banque mondiale, de remettre les questions de développement au centre des préoccupations des parties prenantes au Mali au risque de perdre les acquis de plusieurs années d'investissements», a plaidé Mme Clara Ana De Sousa.

Ces accords signés constituent les 6è, 7è, 8è et 9è signés avec la Banque depuis le début de 2021, totalisant un montant de plus 318,78 milliards de Fcfa. La Banque mondiale est le premier partenaire au développement du Mali avec un portefeuille actif de plus de 29 projets nationaux et régionaux qui totalise un montant global d'investissement d'environ 1,8 milliard de dollars US, soit environ 910 milliards de Fcfa. Elle intervient dans la mise en œuvre de projets se rapportant aux infrastructures routières, au développement rural, aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable), à l'aide budgétaire, à la réforme de l'État et à la décentralisation, au développement urbain, à la culture, à la société civile, à l'environnement, à la sécurité alimentaire ou encore à l'appui au secteur privé.