Gambie: La Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité présente ses excuses suite aux coupures intempestives d'électricité

La Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC) a présenté ses excuses pour les perturbations récentes dans la distribution de l'électricité dans la banlieue de Banjul. La compagnie affirme que certaines de leurs turbines doivent subir des travaux de maintenance et de suivi.

Mr Pierre Sylva, le Responsable des Relations Publiques de la compagnie qui a tenu une réunion d'information avec les journalistes, a déclaré que la compagnie a été informée des difficultés auxquelles les populations de la banlieue de Banjul sont confrontées pour avoir accès à l'eau et à l'électricité. Il a cependant ajouté que la compagnie, en tant que fournisseur de services, est dans l'obligation de prendre contact avec les clients et les populations en général afin de les informer des difficultés auxquelles la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC) a été récemment confrontée dans sa mission de distribution de l'eau et de l'électricité.

Selon Mr Sylva, en ce moment, la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC) doit procéder à des travaux de maintenance et de suivi sur certaines turbines qui sont donc présentement hors service.

« Les turbines que nous fournissent les compagnies internationales viennent avec un délai de garantie. Un délai de garantie est une période au cours de laquelle les travaux de réparation ou de maintenance des turbines doivent être entrepris par la compagnie responsable de la livraison de ces turbines » a-t-il révélé.

Selon lui, la responsabilité incombe à la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC), qui a acquis les turbines, de suivre les recommandations du fournisseur. Le fournisseur recommande, après avoir été opérationnelles pendant une certaine période bien précise, les turbines doivent être mises hors service afin de subir des travaux d'entretien de routine.

Il a révélé que la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC) est confrontée à ce genre de problèmes en ce moment car une de ces turbines à Brikama et l'autre à Kotu doivent subir des travaux de maintenance et doivent donc être mises hors service. Cela a déjà été fait.

Il a déclaré que tout manquement à la procédure de mise hors service de ces turbines pourrait causer des désagréments. La compagnie qui a fourni ces turbines accuserait alors la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC) de non-respect des termes et recommandations du contrat.

« Il y a des complications concernant la turbine No.5. Les fournisseurs de cette turbine ont déclaré: " Nous devons évaluer les dégâts. Nous avons donc entamé le processus d'évaluation en vue de l'identification des problèmes touchant le bon fonctionnement de la turbine. Lorsque nous aurons identifié ces problèmes, nous prendrons alors contact avec les fournisseurs afin qu'ils puissent, si besoin est, se procurer les pièces de rechange et entreprendre les réparations nécessaires. »

Il a aussi révélé que Wellingara, Bijilo, ainsi que les autres communautés environnantes, sont les localités qui ont été sévèrement touchées par les problèmes auxquels est confrontée la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC). « Nous avons depuis quelque temps construit une sous-station aux environs de la forêt de Jabang en vue de décongestionner les sous-stations de Bijilo et de Wellingara. Nous avons en effet réalisé que ces sous-stations étaient saturées. Nous avons donc décidé de construire la sous-station de Jabang afin que les sous-stations de Bijilo et de Wellingara ne tombent fréquemment en panne et causent des désagréments à la compagnie. »

Mr Sylva a ajouté que la charge à Bijilo et Wellingara est trop élevée pour les sous-stations. C'est la raison pour laquelle, pendant la période de pointe, lorsque les populations ont le plus grand besoin d'électricité, les sous-stations ne peuvent les approvisionner. Nous devons donc alléger certaines zones en vue de stabiliser le système. Faute de quoi elles continueraient à tomber en panne.

