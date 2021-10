Cote d'Ivoire: Passage de grades international Kukkiwon Abidjan 2021 - Le gros cadeau du président Bamba Cheick Daniel

Le président sortant de la fédération était face à la presse, le mardi 28 septembre, au siège de l'instance.

En dépit de l'élection du nouveau président de la Fédération qui se profile à l'horizon, le Comité directeur du président Bamba Cheick Daniel ne baisse pas les bras. Ils organisent du 25 au 29 octobre un passage de grades international Kukkiwon à Abidjan.

Plus de 400 Taekwondo-in du continent se retrouveront à cet effet, dans la capitale économique et administrative ivoirienne pour un examen de passage de grades sous la houlette de l'Académie mondiale de taekwondo (Kukkiwon). C'est la deuxième fois que le président Bamba Cheick Daniel parvient à convaincre la Fédération mondiale à de déplacer en Afrique.

Un cadeau d'au-revoir du père du taekwondo moderne en Côte d'Ivoire qui fera sûrement du bien à tous les Maîtres de salle, Ceintures noires d'Afrique et même d'ailleurs. « Il s'agit d'un événement majeur pour clôturer mon mandat. Nous ne sommes pas la meilleure fédération sportive nationale depuis douze ans maintenant et la meilleure fédération africaine de taekwondo par un concours de circonstances. C'est bien la résultante de l'organisation mise en place et de notre sérieux au travail », a affirmé le président Bamba Cheick, qui avait à ses côtés deux de ses vice-présidents, le Grand Me Lucien Kraidy et Me Koné Souleymane Roël.

Ouvert aux maîtres de salle de tous horizons, ce passage de grades suscite, à en croire Bamba Cheick, un engouement certain. Contrairement au premier passage de grades international Kukkiwon organisé à Abidjan, en juillet 2014, qui avait mobilisé une centaine de participants, celui d'octobre 2021 bat tous les records.

En effet, à ce jour, ils sont 400 impétrants inscrits et à avoir payé leurs droits de passage de grades, à savoir 324 qui passeront pour la première fois le grade Kukkiwon, et 70 disposant déjà de la licence Kukkiwon. Les deux catégories de candidats seront évaluées par le Grand Me Kim Young Tae (Ceinture noire 9e Dan) et les experts qui viendront du Kukkiwon.

Sur la liste des candidats à ce passage de grades inédit, on compte environ 250 Ivoiriens. Les autres prétendants au grade Kukkiwon proviennent des pays africains que sont le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, le Niger, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, etc.

Les 324 seront évalués le 25 octobre, quand les 70 licenciés Kukkiwon feront valoir leurs connaissances sur le tapis le 29 octobre 2021.

A noter que cet examen d'envergure intervient en marge de la double cérémonie de l'inauguration (le 28 octobre) du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Palais du Taekwondo) et de la commémoration des 60 ans d'amitié ivoiro-coréenne.

C'est après ces moments historiques que Bamba Cheick Daniel passera le flambeau à son successeur, à l'issue de l'Assemblée générale élective, le 30 octobre.