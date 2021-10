Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les écoliers de Loandjili et de Mongo-Mpoukou dotés de fournitures scolaires

Dans le cadre de la rentrée scolaire de cette année, Lys Poaty Pambou, membre du bureau politique et président de la commission jeunesse du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) a offert, le 2 octobre, plus de huit cents kits scolaires aux élèves du quatrième et cinquième arrondissements, Loandjili et Mongo-Mpoukou.

Composés de sacs à dos, des ardoises, des cahiers, des stylos, des gommes, des crayons, les kits scolaires ont été remis aux élèves du Centre social du quartier Loandjili Faubourg, ceux de l'école primaire et du collège d'enseignement général du quartier 418 Makayabou et de l'école primaire Dr Loembe Benoît, dans le cinquième arrondissement Mongo-Mpoukou.

Edifiant la presse sur son geste, Lys Poaty Pambou a expliqué que celui-ci obéït à la double crise sanitaire et financière qui traverse l'ensemble des pays du monde. « Nous essayons chaque année, à l'orée de la rentrée scolaire, d'alléger d'une part les dépenses scolaires des parents et, d'autre part, d'égayer les écoliers. Ainsi, nous profitons de la circonstance pour demander aux élèves d'être présents à l'école dès le premier jour de cette rentrée 2021-2022. Un rendez-vous est pris avec ces derniers en fin d'année scolaire pour récompenser les élèves les plus méritants parmi eux », a-t-il déclaré.

Appréciant ce geste, Jerôme Ikama et Poaty Leandre, respectivement chef de quartier 512 Tchicaya-Eloi, à Mongo-Mpoukou; et représentante des élèves ont eu les mots suivants pour remercier le donateur: «Au nom de tous les enfants bénéficiaires de ces kits, nous vous disons une fois de plus merci pour avoir pensé aux écoliers et bonne chance et bon vent à vous ».