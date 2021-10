Congo-Brazzaville: Élevage - Le Congo va lancer la vaccination contre la peste des petits ruminants

La maladie de la Peste des petits ruminants(PPR), touchant principalement les chèvres et les moutons, est considérée comme le principal frein au développement des cheptels en République du Congo. La campagne nationale de vaccination qui sera menée sous peu par le ministère de tutelle cible les zones d'activités pastorales.

Le département de l'Elevage a réceptionné récemment des kits de vaccination et conservation des vaccins composés des seringues, aiguilles, congélateur, réfrigérateur, glacières porte vaccin). La quantité du vaccin contre la PPR n'a pas été précisée. Au total, trois doses de vaccin seront administrées à chaque cheptel. Cette vaccination est la clé pour éradiquer la maladie et assurer la sécurité alimentaire dans le pays.

La vaccination du cheptel national devra mobiliser les principaux acteurs du développement de l'élevage des petits ruminants ainsi que les responsables de laboratoire et experts du secteur. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du programme mondial d'éradication de la PPR, sous l'égide du cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières, dont l'agenda 2030.

Des recommandations appelant à l'accélération de la vaccination ont été formulées en août dernier, lors de la réunion de consultation des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale(CEEAC), organisée par le bureau sous-régional de l'Agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le bureau interafricain des ressources animales.

La consultation des pays de la CEEAC a permis de faire le point des progrès du programme de vaccination pour chaque pays, y compris l'emplacement selon l'approche par étape à l'aide de l'outil de suivi et d'évaluation de la PPR révisé, le statut épidémiologique, la vaccination ainsi que les défis/domaines prioritaires qui nécessitent un soutien; de définir les activités transfrontalières pour une bonne harmonisation des activités de contrôle de la maladie ; et d'informer les participants sur les enseignements tirés d'autres programmes de lutte contre les maladies animales et humaines...

D'après l'OIE, la Peste des petits ruminants provoque chaque année des pertes allant jusqu'à 2,1 milliards de dollars américains, menaçant les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de trois cents millions de familles, ainsi que les possibilités d'emploi, surtout pour les femmes en milieu rural.

La PPR est une maladie virale qui se caractérise par la fièvre, des lésions buccales, la diarrhée, une pneumonie et souvent la mort. Elle est la cause à 50% de la mortalité des bêtes de 0-1 an. Les pathologies à dominante respiratoire et digestive sont responsables de cette situation alarmante.