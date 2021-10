Congo-Brazzaville: Etude de marché - Les entreprises se mettent à la page

Les entrepreneurs et responsables de marketing des grosses boîtes de la place sont invités à participer à la deuxième formation du cabinet d'étude Target et de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise (CCIF), du 6 au 8 octobre.

Pour nombre d'observateurs de la vie nationale, les études de marché renferment une mine d'informations pour les décideurs d'entreprises. Des cabinets spécialisés comme Target ont commencé progressivement à briser la glace, en les rendant désormais accessibles au grand public. Selon Serge Mumbu, son directeur général, l'utilité de la formation en étude de marché est de réduire les risques et les incertitudes dans les investissements des entreprises. C'est lui, d'ailleurs, qui dispensera cette formation de trois jours au siège de la CCIF.«Ce module de formation aidera les entreprises à fixer des objectifs commerciaux plus réalistes et à bien évaluer leurs chances de succès », apprend-on.

En outre, l'autre objectif tout aussi essentiel est d'apprendre aux décideurs d'entreprise à choisir le type d'études à réaliser en fonction de la situation spécifique de leurs organisations.

Si les chiffres officiels indiquent une prolifération de la demande de création d'entreprises en République démocratique du Congo, le constat malheureux est la courte durée de vie de ces projets. Beaucoup ne voient même pas le jour faute d'une bonne connaissance du secteur ciblé ainsi que des besoins et attentes des clients. Aussi le formateur a-t-il prévu de mettre à la disposition des participants les notions de base des études de marché. Au total, la matière dispensée comportera trois parties essentielles. En premier lieu, il y a tout l'éclairage possible sur la définition, le rôle et l'importance de l'étude de marché, ainsi que les types d'étude à mener selon les différentes situations de l'entreprise. En deuxième lieu, le formateur évoquera les différentes étapes de la recherche quantitative : échantillonnage, traitement et présentation des résultats. Enfin, en troisième lieu, il s'ensuivra la transmission de la connaissance sur la réalisation d'une étude qualitative. Cette dernière partie intègre des points importants, comme la constitution de l'équipe de travail, le guide d'entretien, le choix de la méthode de collecte et l'analyse des données et production des faits.

Pour rappel, Target et la CCIF ne sont pas à leur première expérience de formation. La première édition a connu la participation des cadres des secteurs issus de la communication, de la banque, du cosmétique, du commerce ainsi que de la distribution.