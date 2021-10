Ile Maurice: Fruits d'été - L'abondance sur le marché local dépendra de l'exportation

Depuis quelques jours, les mangues ont fait leur apparition sur le marché. Or, si certains planteurs sont optimistes quant à une meilleure récolte en 2021, d'autres estiment pouvoir perdre jusqu'à la moitié de la production face aux intempéries. Qu'en est-il des autres fruits tropicaux comme les letchis et les longanes ? Leur disponibilité sur le marché local dépendra aussi des possibilités d'exportations. Explications.

«La récolte sera moins abondante cette année. On s'attend à une baisse allant jusqu'à 50% comparée à la production habituelle», déclare Rishi Hurchand, 60 ans. Propriétaire d'un verger à Vallée-des-Prêtres, ce dernier, qui exerce dans ce domaine depuis 44 ans, affirme que bon nombre de manguiers ont perdu leurs fleurs, ce qui interrompt la production. Le vent et le froid font aussi que ces arbres n'ont pu rapporter de fruits.

Toutefois, une première récolte de mangues inonde déjà le marché local. Sauf que le prix est élevé, confie Kreepalloo Sunghoon, secrétaire de la Small Planters Association. En effet, celui-ci avoisine les Rs 35 l'unité. Au marché de Vacoas, les tarifs étaient de trois unités à Rs 50 pour les mangues mûres et à Rs 10 l'unité pour la version «demi-mûre».

Mais la situation peut s'améliorer d'ici décembre prochain, espère-t-il. «D'autres manguiers sont en floraison. Ceci permettra de rattraper la production d'ici là», soutient-il. Par conséquent, si Maurice échappe aux cyclones et aux chauves-souris, le marché sera alimenté en mangues jusqu'en mars 2022. Outre les mangues, les letchis sont très attendus.

Quel est l'état de la production cette année ? La floraison est en bonne voie et les fruits font actuellement 2 cm mais nécessitent une dimension de 5 cm et plus pour la récolte, répond notre interlocuteur. Optimiste, il prévoit leur disponibilité d'ici la fin d'octobre. «Tout présage une bonne récolte cette année mais nous serons fixés dans une quinzaine de jours. Puis, la quantité qui sera mise sur le marché local et le prix varieront en fonction des exportations. En 2020, la production était principalement vendue localement comme les exportateurs n'avaient pu entamer leurs opérations. Aussi, les marchands vendaient l'unité à Re 1», explique-t-il.

Justement, qu'en est-il de l'exportation ? Selon Vyrish Awootar, directeur d'Oval Export, tout dépendra de la fréquence des vols et du fret. «On a annoncé la réouverture intégrale des frontières mais il faut voir la mise en pratique. Entre-temps, nos clients ont déjà été contactés. On attend de voir l'évolution. Il est difficile de faire des prévisions comme c'est la première fois qu'on exportera en pleine pandémie», déclare ce dernier, qui exporte des letchis, fruits à pain, ananas vers la France, le Royaume-Uni et l'Espagne.

Donc, ces transactions sont toujours dans la balance. Dans la même lignée, certains producteurs ne cachent pas leur scepticisme pour la future récolte de letchis. À l'exemple de Rajen Seewchurn, planteur et président de l'Arsenal Litchi Growers Association. «La floraison est une chose mais le temps hivernal qui perdure ainsi que le soleil qui grille les fruits ou encore les pluies intermittentes sont imprévisibles. Pour le marché local, il y aura moins de letchis cette année», confie-t-il. Selon lui, chacun des 24 agriculteurs de sa coopérative s'attend à une production de 1,5 à 2 tonnes.

De son côté, Rajen Pokhen, qui cultive des letchis à Calebasses depuis plus de 30 ans, s'inquiète du prolongement de l'hiver. «Les fleurs sont devenues marron et sont tombées. Tout comme les letchis qui commençaient à bourgeonner. Nous avons sillonné diverses régions de Maurice et le constat est le même : environ 50 % de production pourraient être sauvés», déclare-t-il. Les longanes connaîtront-ils le même sort ? Hélas, indique Kreepalloo Sunghoon, plusieurs arbres fruitiers ont été abattus au bénéfice des constructions. Toutefois, la floraison des longaniers rescapés a débuté, ajoute-t-il. Maintenant, d'autres problèmes s'y greffent. «Il n'y a pas de vergers dédiés aux longanes. Parmi ceux existants, on trouvera un ou deux arbres seulement, ce qui complique sa récolte.»