Ile Maurice: Rico Paoletti - «2022 sera l'année de la véritable reprise»

Après 16 mois de travaux de rénovation, «Shandrani Beachcomber» rouvre ses portes dans le cadre de la réouverture des frontières avec un tout nouveau concept. Si le taux d'occupation pour le mois d'octobre sera modeste, on s'attend à une véritable reprise en 2022.

Shandrani Beachcomber rouvre ses portes avec la réouverture des frontières et suivant 16 mois de rénovation. Quelles sont vos attentes ?

Le Shandrani Beachcomber Resort & Spa rouvrira ses portes dans les prochains jours au terme de 16 mois de rénovation. Ces travaux étaient prévus bien avant la crise sanitaire. Malgré les difficultés financières liées à la crise, le groupe Beachcomber a tenu à rénover et à donner un nouveau souffle au resort, même si le budget a dû être revu à la baisse.

Le Shandrani Beachcomber s'apprête à accueillir ses clients avec un tout nouveau concept, à la fois festif et sportif. L'hôtel dévoilera plusieurs nouveautés. Parmi lesquelles, un choix de six restaurants, un programme Beachcomber Sport & Nature (BSN), une Académie de ski, un Petit Club et un Escape Game, qui sera le premier de l'île Maurice.

Notre marché-cible reste l'Europe avec un accent particulier sur l'Allemagne et l'Angleterre qui ont toujours été des marchés porteurs pour le Shandrani Beachcomber, avec l'Afrique du Sud comme marché de proximité. L'hôtel aura un positionnement famille ; les familles passionnées de sport, d'aventure et qui sont à la recherche d'ambiance conviviale et dynamique seront certainement comblées par le cadre unique et exceptionnel du Shandrani Beachcomber, ses plages, son immense jardin, son parcours de golf Pitch & Putt, entre autres offres.

Le secteur de l'hôtellerie est appelé à se réinventer et s'adapter à la pandémie. À l'international, on privilégie l'intégration technologique avec le «check-in contactless» par exemple. Quid des changements au Shandrani Beachcomber ?

Effectivement, le Shandrani Beachcomber suivra cette tendance. Comme l'ensemble des hôtels du groupe, nous sommes pleinement engagés dans une phase de transformation digitale. Cela, grâce à une équipe IT dynamique sous l'impulsion de Hubert De Ravel, notre Chief Digital Officer, qui nous accompagne dans ce challenge incontournable.

Les attentes de la clientèle changent, les étrangers préférant les activités en plein air et l'immersion dans la nature pour limiter les risques sanitaires. Que propose Shandrani Beachcomber ?

Il y a certainement une demande grandissante des voyageurs souhaitant profiter de leurs vacances pour une immersion au coeur de la nature. C'est exactement ce que propose le Shandrani Beachcomber à travers l'offre BSN. Il s'agit d'un circuit exclusif alliant sport et nature, au cours duquel nos clients auront l'occasion, au cours de sorties VTT et randonnées pédestres, de découvrir le cachet unique de la région sud-est de l'île, dans un esprit écoresponsable. Ils seront accompagnés par un guide certifié et passionné, qui leur racontera l'histoire de Maurice, sa faune et sa flore.

Que prévoyez-vous en cas de contamination au Covid-19 dans l'établissement ?

Les hôtels Beachcomber suivent à la lettre le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement. Nos établissements ont également mis en oeuvre depuis plus d'un an, le label SAFE PLACE, qui nous permet d'accueillir nos hôtes, ainsi que nos équipes, dans les meilleures conditions. Nous avons aussi fait provision d'un quota de 8 % de nos chambres pour l'auto-isolement de nos clients, si cela s'avère nécessaire. Notre infirmerie accueillera les clients aux 1er et 5e jour de leur arrivée pour le test antigénique, comme requis par les autorités de la santé publique. Il est aussi important de préciser que 100 % de nos artisans sont vaccinés.

Le tourisme reprend lentement, de manière générale pouvons-nous atteindre nos objectifs d'arrivées touristiques ?

Nous sommes convaincus que ces objectifs sont atteignables. Depuis l'annonce de la réouverture des frontières, nous constatons un bel engouement de nos principaux marchés. Le taux d'occupation du mois d'octobre sera modeste mais ces taux grimperont en novembre et décembre, même si nous n'atteindrons pas au Shandrani les chiffres de 2019. L'année 2022 sera celle de la véritable reprise. Cela fait plus d'un an que nos clients réguliers nous relancent continuellement pour savoir quand ils pourront venir à Maurice. Finalement, nous y sommes et nous nous réjouissons de les recevoir.

Que pensez-vous des dispositions prises pour rassurer les étrangers quant à la sécurité sanitaire dans le pays ?

Nos clients arrivent de destinations qui ont payé un lourd tribut à la pandémie. Ils sont rassurés de voir comment Maurice a géré et continue à gérer cette situation. Il est aussi clair que le taux élevé de vaccination au niveau national est un élément qui rassure les touristes. Les institutions publiques et privées ont fait ensemble un excellent travail qui a permis de contenir la pandémie et je félicite tous ceux qui ont oeuvré sans relâche pendant cette période difficile.