Congo-Kinshasa: Claude Ndusi en mission de service au Nord-Kivu

Claudine Ndusi, la Ministre nationale de l'Emploi et Prévoyance Sociale, est arrivée en ville de Goma ce dimanche 3 octobre 2021, pour une mission officielle.

S'adressant à la presse, la patronne de l'emploi et prévoyance sociale dans le gouvernement Sama Lukonde a fait qu'elle vient de se rendre compte de l'évolution de tous les services sous son tutelle dans cette partie du pays sous état de siège.

" En tant que ministre de l'emploi et prévoyance sociale je suis venue en ce qui concerne mon secteur rendre visite aux travailleurs et à toutes les structures sous mon tutelle et rendre également visite aux retraités afin de voir la situation des personnes en retraite en ce moment de l'état de siège.

Vous le savez bien, nous avons comme mission également de suivre les travailleurs après leurs carrières et avons l'obligation de faire un suivi au travers certaines prestations que nous leur accordons et cela va dans le sens du social.

"Et comme il y a l'état de siège au Nord-Kivu suite à l'insécurité qui n'a pas encore son dernier mot, je ferai un tour dans plusieurs coins de cette Province, je commence à Goma ensuite Beni et d'autres parties mais aussi dans la province de l'Ituri qui est aussi sous état de siège cela dans le but de me rapprocher de mes administrés ainsi que des personnes sous ma charge", a-t-elle déclaré.