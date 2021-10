Congo-Kinshasa: Le Ministre des Finances Nicolas KAZADI a présidé la cérémonie de lancement officiel de la seconde phase du déploiement du logiciel "ISYS-REGIES" à partir de Kisangani

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale pour accroître la mobilisation des recettes publiques en République Démocratique du Congo (RDC), le Ministre des Finances Nicolas KAZADI a lancé officiellement la seconde phase du déploiement du logiciel ISYS-REGIES au cours d'une cérémonie en présence du gouverneur ai de la Tshopo, Moris ABIBU et de toutes les autorités de cette province, le samedi 2 octobre 2021 dans la Ville de Kisangani.

En effet, la mise en place de la chaîne informatisée des recettes dans cette partie de la RDC, contribuera au renforcement de la gouvernance financière telle qu'évoquée par l'argentier national qui a insisté sur la volonté politique du gouvernement de la république à répondre aux attentes du peuple congolais sans subterfuges, en renflouant les caisses de l'Etat.

Dans son discours, Nicolas KAZADI a également rappelé sa détermination consistant à recourir à l'informatique dans la gestion des finances publiques comme l'une des solutions pour améliorer le système fiscal de la RDC.

Les défis à relever étant immenses, a-t-il martelé, il a annoncé une étude de faisabilité pour l'implémentation des logiciels de maîtrise de l'assiette fiscale, notamment dans les secteurs des mines, des télécommunications, des hydrocarbures, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que du contrôle des quantités importées et exportées.

ISYS-REGIES est un logiciel du Ministère des Finances dont le lancement dans sa première phase a eu lieu le 1er janvier 2021. Depuis cette date, ce logiciel est opérationnel dans sept provinces à savoir, la Ville-Province de Kinshasa, les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kongo-Central, Lualaba, Nord-Kivu, et Tanganyika.

A l'évidence, ce logiciel est un des éléments qui expliquent l'augmentation des recettes en RDC. Grâce à la traçabilité, et la transparence qu'il apporte sur les opérations de perception des recettes, ISYS-REGIES s'est inéluctablement avéré comme le meilleur instrument dans la lutte contre la fraude et sert donc d'outil de contre vérification dans un pays dont l'incivisme fiscal doit être combattu de manière intelligente, et surtout pragmatique pour atteindre les objectifs du développement pérenne.

Pour le coordonnateur du comité technique de suivi et d'évaluation des réformes (CTR), M. Félicien MULENDA qui était le premier à prendre la parole au cours de cette cérémonie, le champ d'application du logiciel ISYS-REGIES s'étend des régies financières à savoir, la DGI, la DGDA, et la DGRAD aux autres services impliqués dans le processus de mobilisation des recettes, en l'occurrence: les banques commerciales, la Banque Centrale du Congo (BCC), la Direction du Trésor et de l'ordonnancement (DTO), et la Direction de la Comptabilité Publique (DCP).

Au demeurant, étant donné que la digitalisation complète passe par la réduction de la manipulation humaine, le patron des finances congolaises a demandé aux responsables des banques commerciales, de finaliser les intégrations de leurs systèmes informatiques avec ce logiciel pour que, par une seule saisie, les informations d'encadrement soient transmises entre leurs systèmes et ISYS-REGIES.

C'est pourquoi, Nicolas KAZADI a promis de signer à ce sujet, un arrêté ministériel en vue de rendre obligatoire cette intégration.