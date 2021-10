Congo-Kinshasa: Ultime appel !

Le renouvellement de l'instance chargé de la gouvernance électorale en RDC, la CENI, est l'une des questions majeures qui préoccupe au plus haut point les congolaises y compris les politiques.

Tous, à l'unanimité, reconnaissent les conséquences que ce retard entrainerait sur le processus électoral. L'Honorable Mboso, speaker de l'Assemblée nationale de surcroit, n'avait pas manqué d'interpeller les politiques et les confessions religieuses. Celles-ci sont censées de trouver, coûte que coûte, une issue favorable pour le dénouement du processus de désignation de nouveaux animateurs de la CENI. "Cet enjeu sollicite de nous tous, le sens de la mesure, le respect de tous et de chacun, la primauté de l'intérêt suprême qu'est la nation et son histoire", ne pouvait s'empêcher de rappeler le numéro un des Députés devant ses collègues au cours d'une récente séance plénière.

En dépit de blocage et des incompréhensions dans le chef de la plateforme des confessions religieuses, la pomme de discorde étant installée, il est extrêmement difficile de résoudre cette question majeure malgré le délai supplémentaire accordé pour la quatrième fois aux religieux. A vrai dire, il faut un sens élevé de responsabilité et une conscience républicaine pour mettre fin à ce blocage. C'est un impératif. Eu égard à la loi organique sur la CENI, il revient à la société civile des confessions religieuses, qui tarde encore et retarde le processus, de désigner ses délégués conformément à sa Charte. Un délai supplémentaire ultime de 72 heures leur a été accordé, à dater de vendredi 1er octobre 2021, pour leur permettre de renforcer la cohésion et trouver une solution autour de cette question. A la veille de cette expiration, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le camp de Dodo Kamba résiste et refuse catégoriquement de revoir leur choix. L'ECC et la CENCO ne lâchent rien.

Pour la tenue des élections en 2023, l'Assemblée nationale est appelée impérativement à entériner tous les membres de la CENI au courant de ce mois et ce, sur la base de dossiers qui seront mis à sa disposition. "C'est vrai, une telle perspective qui s'annonce peut exposer, de par sa nature, à des surenchères, des confrontations d'idées et des comportements, des revendications de droits de tous genres. Les incompréhensions peuvent être légion, aggravées par le refus de l'autre et l'intolérance", prévenait Mboso. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aucune amélioration, aucun changement, personne ne veut rien laisser. Un appel ultime vient d'être lancé, le temps presse, 2023 n'est plus loin.