Cameroun: Développement urbain - Des idées pour vaincre les bidonvilles

Le sujet était au menu d'échanges hier à Yaoundé, entre les dirigeants d'ONU-Habitat, le Minhdu et des élus locaux, en prélude à la célébration de la Journée internationale.

Hier, la directrice exécutive d'Organisation des Nations unies pour l'Habitat (ONU-Habitat), Maimunah Mohd Sharif a eu, en marge des cérémonies liées à la célébration de la 25e Journée internationale de l'Habitat, une séance de travail avec les acteurs du secteur de la décentralisation et du développement urbain. Sur la table, la question de la rénovation des villes, au regard de l'avancée fulgurante des bidonvilles. Les assises qui se sont tenues au siège du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal (Feicom), étaient présidées par le ministre de l'Habitat et du développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtès. Au terme du partage d'expériences avec les maires, les entreprises d'Etat et les experts de l'organisation onusienne, le ministre a invité toutes les parties prenantes nationales à placer les élus locaux au cœur du développement local.

Ainsi, puisque ladite rénovation se passe au niveau des territoires, le Minduh a demandé aux maires de prendre le problème à bras-le-corps. Dans un premier temps, elle les a exhortés à s'engager résolument afin de bénéficier de l'accompagnement des structures sectorielles. Les autorités locales ont été appelées à la capitalisation et à la facilitation de l'adoption des bonnes pratiques de restructuration au niveau national et international. A cet effet, « les maires doivent impérativement se procurer le nouveau programme des villes pour savoir où nous allons », a insisté Célestine Ketcha Courtès. En retour, elle a interpellé le Feicom, la Maetur, la Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, le Crédit foncier à accompagner le renforcement des capacités des autorités locales pour accélérer le processus de rénovation urbaine décentralisée. Ceci sous l'encadrement du Minhdu et du ministère de la Décentralisation et du Développement local.

D'après les experts de la Mission aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux (Maetur), la ville de Yaoundé accueille chaque jour, environ 430 personnes, celle de Douala, environ 530 nouveaux arrivants. Et 70% des habitants de ces deux grandes villes du pays, et bien d'autres encore, vivent dans des bidonvilles, encore appelés quartiers mal structurés. Cela entraine une occupation anarchique et un développement désordonné des métropoles. Cette situation est préoccupante, demande une thérapie forte et urgente.