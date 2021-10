Cameroun: Flambée des prix des matières premières - Des solutions proposées

Vendredi dernier à Douala, le ministre du Commerce et le Gicam ont établi une liste d'actions à mener pour contenir la pression.

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, est allé vendredi 1er octobre au Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), à la rencontre des opérateurs économiques du secteur privé. Principal point à l'ordre du jour : le diagnostic des conséquences économiques de la crise liée à la Covid-19, en l'occurrence la hausse des coûts des matières premières et du fret maritime.

Pour Célestin Tawamba, le président du Gicam, le contexte actuel est difficile. L'heure n'est donc plus aux discours mais à l'action. Et d'égrener certains chiffres pour traduire dans les faits la situation que vivent actuellement les acteurs du secteur privé.

Ainsi, en ce qui concerne les matières premières, la hausse est passée de 30% à 200% (maïs 72%, orge 65%, engrais 72%, huile de palme 65%, pétrole 8%, aluminium 50%, farine pâtes 85%, huile raffinée 75%, fongicides 40%, fer 97%, clinker 87%) pour ne citer que ceux-là, et pour le fret maritime de 400%, du jamais vu depuis des décennies. Ce qui, à terme, peut amener les entreprises à renchérir leurs coûts, réduire leur capacité financière, et leur production, avec au bout, des effets multiplicateurs importants (hausse des prix, baisse des stocks, risques de licenciements, etc.). Célestin Tawamba propose donc des solutions communes pour traverser la zone de turbulences (ajustement des prix, subventions ponctuelles, allègements fiscaux, réduction de la Tva, suspension de certaines taxes, révision du système fiscal).

Pour sa part, Luc Magloire Mbarga Atangana, reconnaît que les temps sont difficiles. Il s'agit donc de se remettre en cause et rester vigilant, mais aussi et surtout de se serrer les coudes, pouvoirs publics, privé, société civile et consommateurs pour faire face. La paix sociale n'a pas de prix et la responsabilité est collective. Il va donc falloir aller au-delà des mesures d'accompagnement en espérant que la situation ne se prolonge pas indéfiniment. Le gouvernement, conscient de la gravité de la situation et des enjeux, fera sa part en étant, comme à l'accoutumée, aux côtés du secteur privé pour trouver des solutions, soutenir et appuyer les propositions réalistes, définir les accompagnements filière par filière, mais aussi dénoncer certaines pratiques et mettre la pression à tous les niveaux pour que les règles du multilatéralisme soient respectées.

Le Port autonome de Douala, par la voix de son représentant à la rencontre, a fait savoir que certaines actions sont déjà engagées pour baisser les coûts du fret. Les armateurs reconnaissent que la sécurisation commence à porter des fruits, l'acquisition de nouveaux portiques d'engins pour un chenal plus fluide, une décote de 40% sur les produits de première nécessité est désormais appliquée, un système de gestion du trafic va être mis en place, l'allongement fait des quais va réduire le temps d'attente des navires à la bouée de base etc.