Cameroun: Prix Nobel Alternatif 2021 - Une Camerounaise honorée

Marthe Wandou, militante des droits des femmes et des enfants a été désignée le 29 septembre dernier comme lauréate de cette distinction spéciale.

Le Prix Nobel Alternatif 2021 est revenu à une Camerounaise. Marthe Wandou est l'un des quatre lauréats annoncés le 29 septembre dernier, à Stockholm, en Suède. Cette distinction créée en 1980 récompense les personnes ou associations qui travaillent et recherchent des solutions pratiques et exemplaires pour les défis les plus urgents de la société actuelle, concernant les secteurs de l'environnement, des droits de l'Homme, du développement durable, de la santé, entre autres. Ce prestigieux prix international est le fruit de l'engagement de Marthe Wandou pour ses activités visant la protection protection des filles et des femmes dans la région de l'Extrême-Nord.

Cette juriste de formation de 58 ans, native de Kaélé, s'inspire de son environnement et de son propre vécu. En 1998, elle fonde l'ONG Aldepa, Action locale pour un développement participatif et autogéré. L'objectif de cette structure est d'encourager les parents à envoyer leurs filles à l'école, mais aussi de proposer un accompagnement psychologique et juridique aux mineurs et aux femmes victimes d'abus, notamment causés par le conflit de Boko Haram. S'appuyant sur de nombreuses campagnes de sensibilisation auprès des populations, des autorités civiles et religieuses, l'association a fait entendre sa voix sur les discriminations basées sur le genre.

Après 20 ans de lutte, Marthe Wandou s'est lancée en 2013 dans la prise en charge psychosociale des femmes et filles survivantes de Boko Haram et à leur réinsertion sociale. Son ONG met au profit de ces jeunes femmes des compétences pour qu'elles puissent obtenir leur autonomisation à travers la réalisation d'activités génératrices de revenus, en groupe ou individuellement. En plus d'être au chevet des populations de l'Extrême-Nord, Marthe Wandou et l'Aldepa se penchent sur les problématiques concernant les réfugiés nigérians (60.000) et les déplacés internes (260.000), dont au moins les deux tiers sont des femmes et des enfants.

Le prix Nobel Alternatif (Right Livelihood Award) vient apporter davantage de visibilité à l'œuvre que cette militante camerounaise mène sur plusieurs fronts pour la protection de l'enfance et l'autodétermination des femmes dans la zone septentrionale du Cameroun. Née dans la région de l'Extrême-Nord en 1963, Marthe Wandou est diplômée d'une licence en droit privé de l'Université de Yaoundé. Également titulaire d'un master en gestion de projet de l'université catholique d'Afrique centrale et d'un master sur les études de genre de l'Université d'Anvers.