Cameroun: Endettement du pays - Légère hausse en août

Dans sa récente note de conjoncture, la Caisse autonome d'amortissement fait le point sur les différents mouvements observés au cours de ce mois.

La Caisse autonome d'amortissement (Caa) vient de publier la note de conjoncture mensuelle de la dette publique du Cameroun pour le mois d'août. Au 31 août 2021 donc, la dette publique estimée à 45,3% du Produit intérieur brut est de 10 983 milliards de F. Dans les détails, elle est constituée à 91,8% de la dette directe et garantie de l'administration centrale (10 083 milliards de F) et 8,2% de la dette des entreprises et établissements publics (899 milliards de F). Il faut dire que ces données sont relativement stables car, d'après la structure de gestion de l'ensemble des fonds d'emprunts publics de l'Etat et de ses démembrements, la dette est en augmentation de 0,5% en glissement mensuel (10 927 milliards de F au 31 juillet) et de 8,4% en glissement annuel (10 136 milliards de F au 31 août 2020).

S'agissant de la dette intérieure spécifiquement, la Caa indique qu'au 31 août, l'encours de cette enveloppe (hors restes à payer) est évalué à 2 618,9 milliards de F. Elle est constituée à 46,8% de titres publics, 28,8% de dette structurée, 22,0% de dette consolidée Beac et 2,5% de dette non structurée. « L'encours de la dette intérieure du mois de juillet 2021 a été revu à la hausse de 4 milliards de F, du fait des décaissements enregistrés suite à l'avenant à la convention de financement signée entre le gouvernement et la CCA Bank dans le cadre de la construction du complexe sportif d'Olembé », détaille la note de conjoncture.

Au niveau des entreprises et établissements publics, la Caa indique que conformément à la circulaire présidentielle du 30 août 2021 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2022, la collecte des données se poursuit, pour leur prise en compte dans le périmètre de la dette publique. D'ailleurs, suite à la non exhaustivité de la comptabilisation de cette catégorie de dette, une lettre de relance est en cours de transmission aux sociétés publiques pour solliciter de façon régulière la transmission desdites informations.

Revenant aux paiements, au cours du mois d'août, le trésor public a réglé 58,2 milliards de F au titre de service de la dette publique. Une enveloppe qui porte le service effectif cumulé de la dette publique au cours des huit premiers mois de l'année à 794,8 milliards de F.