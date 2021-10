Cameroun: Gouvernance locale - La participation citoyenne encouragée

Question était au menu des travaux d'un atelier organisé fin septembre par l'organisation « The Okwelians ».

D'après les résultats d'une étude menée auprès de 1275 citoyens camerounais par « The Okwelians », et dévoilés en septembre 2020, près de la moitié des personnes interrogées considèrent la bonne gouvernance comme premier indicateur de bien-être dans la ville. Selon la même étude, 60% des personnes attribuent à la décentralisation un effet bénéfique, considérant que les services locaux s'en trouveront améliorés. En vue de marquer son engagement aux côtés de l'Etat en matière de décentralisation, l'organisation a lancé l'initiative « The Okwelians s'engage pour les villes ».

C'est dans le cadre de cette initiative que l'atelier sur le thème « Gouvernance territoriale et participation citoyenne » a été organisé à Douala ce 25 septembre. Les travaux se sont déroulés en présence du délégué régional du ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), Oummi-ani Piana ; du représentant de l'ambassade de France au Cameroun, Mathieu Sette ; du maire de Foumban Patricia Tomaino Ndam Njoya, et des membres « The Okwelians ».

Ouvrant les travaux, le président de « The Okwelians », Jacques Jonathan Nyemb, a relevé les mutations enregistrées dans le monde et au Cameroun. Il a évoqué la remise en cause de l'Etat-Nation et a posé le problème de l'avenir dudit Etat-Nation au Cameroun et partout dans le monde. Pour lui, les résultats de l'étude démontrent qu'il faut aller vers une société participative, inclusive, solidaire. « Dans cette société, le nouvel espace vital qui se dessine c'est celui des villes. L'avenir de nos villes s'inscrit aujourd'hui comme la préoccupation la plus importante à laquelle nous devons nous atteler en faisant usage de la participation citoyenne », a-t-il précisé.