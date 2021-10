Cameroun: CAN 2021 - L'hymne « Fou de foot »

Le chant officiel de la 33e édition est l'œuvre du collectif Africa Smile, composée par son leader, Roland Julien Ntsa.

Plus que trois mois et la musicalité des stades fera vibrer, danser, bouger au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football intitulé : CAN TotalEnergies 2021. En attendant la compétition a déjà son hymne. Depuis le mois de mai dernier, l'hymne officiel de la CAN 2021 qui se jouera en terre camerounaise est connu. Plus de 4 minutes entrainantes ou tout simplement dansantes. Une composition musicale de Roland Julien Ntsa aux harmonies plurielles, offrant un doux cocktail de décibels.

Dès l'entame, le mélomane, au-delà des castagnettes, est appelé par ce bon vieux « Nkul » (balafon ancestral du peuple Beti dont les sonorités sont un message) invitant les pays d'Afrique à rejoindre le Cameroun. Pour adoucir cet appel, quoi de mieux que des voix candides pour y parvenir. A côté de cette entrée folklorique, la transition entre les rythmes afrobeat, soul, rnb et tekto se veut subtile. Tout le monde est donc servi, nulle question d'exclusion. Dans ce bouquet de rythmes, difficile de ne pas trouver son parfum. Le résultat mène à un refrain sur lequel les fans de foot pourront tourner leurs reins. Linguistiquement, « Fou de foot » clame sa flamme à l'unité à travers des prises vocales anglo-saxonnes, lusophones, francophones... un clin d'œil à l'héritage colonial qui forge l'identité continentale.

Au-delà de ce legs, cet hymne porte un message, celui de faire reculer les barrières pour se mettre ensemble afin de célébrer l'Afrique au cœur de la folie du football. Avec des techniques vocales pas toujours singulières, ce titre ne manque pas pour autant d'originalité, de beauté. Sa chorégraphie enlevée avait été révélée lors du récent tirage au sort des poules de la compétition. Entre pas de « Mbolé », de « Bikutsi », de « Street dance »... bien de danseurs auront l'occasion de se mouvoir ici et ailleurs, voire pendant des heures. Tout dépend de l'issue du match.

Signé par le Collectif Africa Smile dont le promoteur est Roland Julien Ntsa cet hymne a un but précis : celui d'offrir un message fait de foot, un instrument fédérateur des peuples et d'unité dans la diversité ». Avant la fin du mois d'octobre, le public pourra découvrir le clip de cet hymne officiel. « Fou de foot » est à déguster sans modération avant, pendant et après la CAN.