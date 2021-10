Cameroun: Coopération internationale - Les projets passés en revue

Le ministre en charge de l'Economie a reçu jeudi dernier en audience, l'ambassadeur de Suisse et le Haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun.

Le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey a reçu le 30 septembre dernier en audience, le Haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Christian Dennys-McClure. Le diplomate a révélé à la presse que le ministre et lui ont abordé des questions liées au développement durable. La Cop 26, prévue en novembre prochain à Glasgow, était également au menu des échanges, avec des sujets tels que le climat, la protection de la nature et l'environnement., Christian Dennys-McClure espère voir une forte participation du Cameroun à ce grand évènement.

Cette visite était une bonne occasion de discuter de la nomination, le mois dernier, du nouveau responsable chargé du commerce au Cameroun, Jeffrey Donaldson, par le Premier ministre, Boris Johnson. Le Haut-commissaire a dit se réjouir de l'arrivée de Jeffrey Donaldson, dans les prochains jours. Car cela devrait contribuer à développer davantage les relations commerciales entre le Cameroun et la Grande-Bretagne.

Un peu plus tôt, le ministre s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de Suisse au Cameroun, Martin Strub. Comme l'a indiqué le diplomate, cette première visite de courtoisie était l'occasion d'aborder des questions inhérentes à la coopération entre son pays et le Cameroun. Les deux personnalités ont évoqué le fonds de contre-valeur établi il y a quelques années et avec lequel des projets ont été financés dans le domaine de l'énergie solaire et de l'hydroélectricité, de même que dans le domaine de l'agriculture.

Toujours dans le cadre de ce fonds de contre-valeur, il est question de créer d'autres activités futures pour le financement. Martin Strub a aussi mentionné la présence de plusieurs entreprises suisses au Cameroun, notamment dans la ville de Douala notamment, les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et autres laboratoires. En perspective, il a indiqué que le Cameroun avait du potentiel dans plusieurs domaines et « c'est ce que recherchent les entreprises suisses installées depuis longtemps sur place ». Pour finir, le diplomate a parlé d'une foire qui se tiendra incessamment au Cameroun dont l'objectif sera la promotion de la coopération entre les deux pays.