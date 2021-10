Cameroun: Mimie, Locko - Duo de... feu

Leur dernier titre intitulé « Faya » fait sensation depuis sa sortie le 11 août dernier.

Un million de vues en un mois sur la plateforme musicale YouTube. Le titre « Faya » de l'artiste camerounaise Mimie en featuring avec Locko fait sensation depuis sa sortie le 11 août dernier. Le tube est joué en boucle dans les snack-bars, boîtes de nuit, restaurants, radios et télévisions d'ici et d'ailleurs. « C'est ma sonnerie depuis le Burkina », lance un internaute sur le compte YouTube de l'artiste Mimie. « Je ne me lasse pas de l'écouter depuis sa sortie », affirme un autre. « Mimie et Locko mettent vraiment le feu dans ce clip », souligne un follower. Les hits radio et télé démontrent que Mimie est bien l'une des artistes de musique urbaine de l'heure.

En effet, le titre « Faya » semble avoir tout brûlé sur son passage depuis sa sortie officielle en août dernier. Des notes jouées aux pas de danse, en passant par les paroles de la chanson, entre français et Medumba, une langue bamiléké, « Faya » ne laisse aucun mélomane indifférent. À travers le vidéogramme de 3 minutes, Mimie dévoile une fois de plus sa sensualité aux côtés de Locko. Après le titre « Booboo », celle qui joue le rôle principal dans « Faya » retient l'attention de son interlocuteur à travers son jeu de hanches, la douceur de sa voix et ses courbes. La jeune femme ressort une fois de plus son côté « allumeuse ». Mimie et Locko sont en mode collé-serré tout au long du vidéogramme. Réalisé dans une ambiance chaude avec des lumières à faibles intensités, le clip signé Chizil surfe sur une vague de sensualité.

A travers cette galette musicale, Mélanie Ngonga, à l'état civil, parle d'amour. L'artiste invite son public à exprimer ses sentiments sans retenue. Posture, style vestimentaire et décoration du site, aucun détail selon l'artiste ne devrait être pris à la légère. De « Dance Fi you » en 2017 à « Ma'aleh » il y a 9 mois, l'artiste et sa maison de production « Empire company » ne lésinent pas sur les moyens lorsqu'il s'agit du décor. De quoi alimenter le suspense sur le nouvel album de Mimie annoncé pour la fin d'année.