Cameroun: Célébration - Yaoundé, capitale de l'habitat

La ville abrite les activités liées à cette commémoration ce jour, en présence de la directrice exécutive d'Onu-Habitat, Maïmunah Mold Sharif.

La capitale politique camerounaise vibre ce jour au rythme de 35e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Les experts issus de plusieurs pays du globe débattront sur le thème : « Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone ». Au cours de cette journée, l'accent sera mis sur le droit fondamental de tous à un logement décent. « La Journée Mondiale de l'Habitat rappelle au monde que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de réfléchir à l'état de nos villes et villages, et la responsabilité de façonner l'avenir », comme l'a souligné au cours d'un point de presse, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Pour ce qui du Cameroun, les enjeux sont énormes.

La plupart des grandes villes camerounaises comme Yaoundé et Douala sont confrontées à une urbanisation galopante et insuffisamment maîtrisée. Il n'y a qu'à voir la poussée anarchique des bidonvilles. Une situation qui entraîne l'accroissement de la pauvreté, de l'insécurité et la fracture sociale. D'où la nécessité d'attirer l'attention de tous sur l'importance du logement pour tout individu. Mais aussi de promouvoir des politiques et stratégies de développement urbain durable, gage d'une meilleure qualité de vie dans un contexte mondial d'urbanisation sans précédent.

La célébration de ce jour sera en effet l'aboutissement sur le plan local d'une série d'activités lancée la semaine dernière. Parmi lesquelles, l'ouverture du village de l'habitat qui accueillera les entreprises citoyennes du secteur de l'habitat. Ainsi que la Campagne d'hygiène et de salubrité au travers d'un concours baptisé « Villes propres », qui récompensera les quartiers les plus propres choisis dans les villes du pays. L'objectif visé par cette campagne est de renforcer la participation collective des élus locaux des dix régions, autorités traditionnelles et populations dans l'entretien et la préservation des espaces urbains dans le cadre de cette journée.

Des tables-rondes thématiques sur l'amélioration de l'hygiène et de la salubrité publiques ainsi que la promotion des villes durables seront organisées. Il convient également de signaler l'organisation d'une session spéciale sur la « Gestion urbaine à l'épreuve de la pandémie à Covid-19 ». Ce sera en présence de la directrice exécutive d'Onu-Habitat et secrétaire générale adjointe des Nations unies, Maimunah Mohd Sharif, arrivée à Yaoundé samedi dernier.