Cameroun: Yaoundé II-Soa - Une rentrée 100% digitale

Des préinscriptions en ligne aux cours dispensés sur différentes plateformes numériques, l'institution se dit prête à poursuivre la formation de ses étudiants malgré la pandémie.

Plus que quelques heures avant la rentrée académique 2021 à l'Université de Yaoundé II-Soa. En cette veille du 5 octobre, l'heure est aux derniers réglages. Entre préinscriptions en ligne, visites médicales des nouveaux étudiants et soutenances des mémoires de Master II recherches, l'université bouillonne. En ce 28 septembre, les responsables de la Faculté des sciences juridiques par contre préparent leur prochaine Assemblée générale. Au menu des échanges du 30 septembre prochain : bilan de l'année académique écoulée et recommandations. Au rang des priorités, la digitalisation des enseignements en situation de pandémie. « Il est question d'alimenter davantage nos différentes plateformes numériques, afin de permettre aux étudiants d'avoir aisément accès aux enseignements en un clic », détaille le Pr. Alain Franklin Ondoua, doyen de la Faculté des sciences juridiques.

La vision du doyen de la Faculté des sciences juridiques est claire. Les étudiants débuteront les cours en amphi, tout en étant déjà en possession des supports physiques. En effet, les enseignements dispensés à partir du site Internet de l'université, et autres plateformes seront alors imprimés puis, remis aux étudiants. Dès lors, au lieu de 45 heures, un cours en présentiel sera réduit à 20h. Même logique du côté de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Ici, les enseignants sont en pleine organisation des travaux dirigés en contexte Covid. Dans le cadre de cette préparation, la faculté s'est d'ailleurs engagée, à la suite de l'accord-cadre signé entre le recteur de l'Université et un opérateur de téléphonie mobile de la place, à veiller au suivi de ses étudiants même à distance. Pour ce faire, la faculté a d'ores et déjà sollicité cinq salles de visioconférence pour améliorer la qualité des enseignements pour les niveaux master et doctorat. Internet est assurée par Camtel, grâce à une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur.

En termes de disponibilité des cours en ligne, notamment pour les niveaux inférieurs, les enseignants de la Faculté des sciences juridiques tout comme ceux des sciences juridiques misent sur le nouveau Centre de développement numérique, créé cette année par le Minesup. Ledit centre permettra ainsi aux enseignants d'enregistrer les cours et les mettre à la disposition des étudiants en ligne. « C'est une technologie de pointe qui nous permettra d'assurer de manière optimale le télé-enseignement », précise le vice-recteur, chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des TIC, Pr. Jean Emmanuel Pondi. Des séminaires pédagogiques sur le numérique comme outil pédagogique sont annoncés dans les tous prochains jours pour les nouvelles recrues et les assistants.