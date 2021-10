Angola: Le pays à la 5e édition de la Semaine mondiale de l'investisseur

Luanda — L'Angola participe via webinaire à la cinquième édition de la Semaine mondiale de l'investisseur (World Investor Week) qui se tiend du 4 au 9 octobre, sous le slogan « Finance durable et protection des investisseurs contre la fraude et les escroqueries ».

L'événement, dans lequel la Commission des marchés de capitaux (CMC) est le coordinateur régional pour l'Afrique, est une initiative conçue par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) dans le but de promouvoir la Semaine mondiale de l'investisseur auprès d'autres autorités de réglementation du continent africain, en coordonnant les actions régionales à travers des webinaires et une foire virtuelle.

Selon le directeur exécutif de la CMC, Emílio Longa, l'événement vise également à promouvoir une culture d'investissement parmi les agents économiques, les étudiants et la société en général, et à améliorer les niveaux de littératie financière grâce à des webinaires.

"Nous aurons, entre autres, des panels de débats, des interviews et d'autres activités ludiques sur l'épargne et l'investissement, pour diffuser de manière interactive des contenus sur le marché des valeurs mobilières (MVM)", a-t-il déclaré.

Parallèlement à ces activités, a-t-il ajouté, sont également prévues des sessions de débat et de diffusion de contenu sur le MVM à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux de la CMC, affichant des messages sur l'éducation financière à travers le Réseau des médiathèques en Angola (ReMA).

Il a indiqué qu'une enquête sera réalisée sur le niveau de littératie financière et le profil de l'investisseur, le lancement de l'Investor's Pocket Book, la publicité dans les taxis collectifs, un concours sur la finance pour les enfants, le lancement de la bande dessinée CMCita et bannière numérique sur le site Web du CMC.

Pour le développement des activités proposées pour la Semaine mondiale de l'investisseur 2021, l'éventail des participations internationales est composé de représentants des homologues du Portugal, du Brésil, du Mozambique, du Cap-Vert, du Kenya et de l'Afrique du Sud.

Les participations nationales sont également importantes avec la présence de représentants d'institutions financières et au-delà, tels que Standard Bank Angola, Banco Angolano de Investimentos (BAI), BAIGEST, BFA Gestão de Activos, Madz Global, la Bourse de la dette et des titres d'Angola (BODIVA), ainsi que la Banque nationale d'Angola (BNA) et l'Agence angolaise de réglementation et de surveillance des assurances (ARSEG).