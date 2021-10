Afrique de l'Ouest: Bourse - Situation contrastée des indices de la BRVM en début de semaine

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une situation contrastée au terme de la séance de cotation de ce lundi 4 octobre 2021.

L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré une baisse de 0,54% à 142,97 points contre 143,74 points la veille. En revanche, l'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,17% à 185,20 contre 184,88 points la veille.

L'embellie de l'indice composite s'est répercutée sur le capitalisation boursière du marché des actions qui s'est rehaussée de 9,682 milliards de FCFA en passant de 5563,841 milliards de FCFA le premier octobre 2021 à 5573,523 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation de ce 4 octobre 2021.

Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une hausse de 975 millions de FCFA à 7105,173 milliards de FCFA contre 7104,198 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est passée de 4,333 milliards de FCFA à 745,878 millions de FCFA ce 4 octobre 2021.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 7 325 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 910 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 5 580 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 125 FCFA) et Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 4 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 160 FCFA), SOBG Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 4 350 FCFA), BOA Niger (moins 2,83% à 4 800 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,63% à 1 850 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,55% à 2 290 FCFA).