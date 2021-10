Togo: Le Conseil municipal de Golfe 2 aux côtés des meilleurs élèves et des démunis

En place pour assouvir les besoins de la population, la mairie de la commune de Golfe 2 se tient aux côtés des apprenants de son territoire, dans le but de les doter des manuels didactiques nécessaires en ce début d'année scolaire mise à mal par la crise sanitaire. Ce lundi 4 Octobre, le maire principal de la commune Golfe 2, Dr James Amaglo, et ses collaborateurs étaient à l'école primaire publique d'Attiégou afin de remettre aux élèves inscrits dans cet établissement scolaire des articles scolaires, dispositifs de lave-main, savons liquides, bavettes et le drapeau togolais comme symbole d'unité faisant du Togo l'or de l'humanité.

Ce déplacement des autorités locales sur ce site scolaire, s'inscrit dans un processus de développement du secteur éducatif et a été également le lieu pour elles de s'assurer que la reprise des classes a été correcte, que toutes les dispositions prises par le Gouvernement en termes de protection contre la Covid-19 sont respectées.

« Nous sommes venus primer les meilleurs élèves de toutes les classes du CP1 au CM2, ensuite on a laissé des lots de cahiers, stylos, règles et autres... au niveau des enseignants pour venir en aide aux enfants vulnérables qui rencontrent des difficultés parce que n'ayant pas de moyens. De plus, encourager les enseignants et les apprenants à s'engager davantage pour bien se faire éduquer et faire en sorte que notre pays trouve l'harmonie et l'engagement nécessaire pour son développement », a précisé le maire de la commune de Golfe 2, Dr Amaglo.

Lors de la cérémonie, une remise de drapeau togolais a été faite au directeur de l'école et au chef quartier pour symboliser l'union, l'engagement, ces valeurs pouvant aider à porter haut le flambeau du Togo l'or de l'humanité.

D'autres établissements scolaires sont également concernés par ce geste de la Mairie de Golfe 2.

« Ce n'est pas Attiégou seul qui est concerné. Nous irons dans les écoles primaires publiques, jardins d'enfants du territoire de la commune Golfe 2. Nous avons voulu faire le lancement solennel à Attiégou, sinon demain le calendrier continue, nous et les autres conseillers allons nous répartir dans toutes les écoles pour qu'au plus tard demain midi, elles soient visitées et aient les mêmes récompenses en primant les meilleurs élèves, en aidant les vulnérables, en remettant le dispositif de lave-main, savons liquides et bavettes sans oublier les tables bancs dont le besoin n'est pas important ici par rapport aux autres établissements », a confié l'élu local.

Malgré l'effort fourni, il y a toujours des vides à combler, l'électrification, les problèmes sanitaires et d'eau potable. Selon le chef de l'exécutif de la commune, il faut clôturer l'établissement, améliorer le jardin d'enfants, l'équiper, réhabiliter certaines classes. Les défis sont énormes mais le défi est relevé petitement et avec l'implication de l'autorité au dessus, les moyens pour relever ce défi à un rythme plus accéléré sont garantis.

Ému par ce geste, Nogblévi Abla, directrice de l'EPP Attiégou A s'est dit « agréablement touchée et marquée pas ce geste que la commune de Golfe 2 a posé envers nos apprenants sur ce site. Au nom des apprenants, des parents d'élèves, de mes collègues, je leur dis un grand merci, je leur souhaite une bonne santé afin qu'ils continuent l'œuvre qu'ils ont démarré à Attiégou. Ce don est venu à point nommé ».

Dans la foulée, Kiliki François Mitterrand, l'un des 30 meilleures élèves sélectionnés a témoigné sa gratitude au maire et a promis honorer les donateurs, de par son résultat au terme de l'année scolaire.