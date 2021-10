Sénégal: Kédougou - Mamadou Cissokho dote Sabodala et Mamakhono de deux ambulances

Le maire de Sabodala, Mamadou Cissokho vient de doter, sur fonds propres, les localités de Sabodala et de Mamakhono de deux ambulances médicalisées d'une valeur de plus de 100 millions de Fcfa. L'objectif pour lui, est d'améliorer la couverture sanitaire dans les deux localités.

KEDOUGOU-Le maire de la commune de Sabodala, Mamadou Cissokho a indiqué que l'achat de deux ambulances médicalisées sur fonds propres pour une valeur de 100 millions de FCfa est un bond significatif en matière d'amélioration de la couverture sanitaire de ses mandants. « Cette action s'inscrit dans un programme plus vaste visant à soulager les populations de la commune de Sabodala car, vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Sabodala a acquis un appareil d'échographie pour le poste de santé de Sabodala, elle a construit et équipé un poste de santé obéissant aux standards nationaux à Bransan, elle a construit le logement de la sage-femme et la maternité du centre de santé de Mamakhono, elle a recruté 15 agents de santé communautaire et elle envisage de construire, en collaboration avec la Sgo, le poste de santé de Bambaraya. C'est le lieu pour moi de remercier du fonds du cœur, notre partenaire privilégié qu'est la Sgo » a ajouté Mamadou Cissokho.

Tout au plus, « la commune de Sabodala ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car, le maire et l'ensemble des membres du bureau municipal, outre le maillage complet de la commune en infrastructures de santé, comptent relever le plateau technique du poste de santé de Sabodala ». En outre, il a fait comprendre que cette ambulance permettra au poste de santé d'assurer le transport des malades de toutes les localités qu'il polarise vers les centre de santé de Saraya. « Mais aussi, assurer le transfert des cas graves vers le centre hospitalier régional de Kédougou récemment inauguré par le président de la République qui a voulu ainsi enlever de nos pieds une très grosse épine. Nous renouvelons nos remerciements et notre confiance au Chef de l'Etat pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur des populations de la région de Kédougou et l'invitons, dans le cadre de la politique de développement sanitaire de la région de Kédougou, à nous aider à bitumer le tronçon Bembou-Sabodala pour soulager nos populations, faciliter les évacuations et allonger la durée de vie de nos ambulances » a plaidé le maire de Sabodala.

Réagissant, le chef de village de Mamakhono, Mady Cissokho d'indiquer : « nous sommes très contents du geste du maire qui a accompli beaucoup de travail ici, surtout dans le domaine de la santé. Avant son élection, nous n'avions pas de structure de santé. Le maire a fait un grand travail dans le domaine médical. Il est aussi toujours très proche des populations. Cette ambulance vient nous enlever une énorme difficulté ».

Pour sa part, l'infirmier chef de poste de Sabodala a soutenu au nom de ses collègues : « nous avions d'énormes difficultés pour faire transférer nos malades. Cette ambulance médicalisée arrive à son heure et va assurer une meilleure prise en charges de nos évacuations. Il y a aussi une dotation de 8 millions de Fcfa que le maire a prévu pour nos structures de santé en termes de médicaments » a informé Insa Gassama. Pour le tout, « vous avez posé là Monsieur le maire, un acte d'une importance capitale. En décidant d'octroyer ces deux ambulances, vous avez montré que vous avez compris la vision du président Macky Sall. On ne peut pas parler d'émergence sans la santé... Vous avez compris votre rôle, votre mission. Cet acte montre à suffisance votre attachement à votre terroir » a complété le sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala, Mamadou Oumar Sow.