Sénégal: [Portrat] Ambassadrice d'action climat - Astou Ndiaye Touré, une militante de l'énergie propre

L'étudiante en sciences politiques et juridiques à l'Université Cheikh Anta Diop Dakar est une illustre inconnue au Sénégal. Pourtant, cette native de Mekhé est en passe de devenir une figure incontournable dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Loin des projecteurs, l'ambassadrice mondiale d'Action climat de Global Summit a participé à la formation et sensibilisation de 3223 femmes sur l'utilisation de l'énergie propre dans les zones rurales du Sénégal. Grâce à l'impact des actions de leur Gie, elle bénéficie de l'accompagnement des institutions onusiennes.

L'étudiante, Astou Ndiaye Touré n'a rien en apparence d'une militante écologiste. Élancée et effilée dans une tenue traditionnelle lui collant la peau, elle peut facilement se faire passer pour un mannequin. Elle évolue loin de l'univers de la mode. Cette demoiselle méconnue au Sénégal abat un travail sans tambour ni trompette, à Mékhé, dans les villages de Thiès et des autres régions du Sénégal. Elle et sa sœur sèment les graines de la transition écologique. Elles ont hérité de l'unité de fabrication d'équipements solaires de leur père, Abdoulaye Touré primé lors du sommet sur les changements climatiques tenu au Maroc en 2015 (Cop22) et durant la Cop 21 à Paris en 2014.

L'accès à l'énergie est un casse-tête pour des milliers de ménages des zones rurales au Sénégal. C'est pour cette raison, qu'Astou Ndiaye Touré, après le rappel, à Dieu de son père, lauréat du Prix du Président de la République pour les innovations ont repli le flambeau de la promotion de l'énergie propre. « Dans des villages, nous avons formé beaucoup de femmes sur l'utilisation des cuiseurs solaires que nous avions fabriqués », relate l'étudiante en droits des affaires, à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

L'utilisation à grande échelle du cuiseur solaire est la réponse à la rareté du bois de chauffe, la principale source d'énergie pour des milliers ménages des zones rurales. Le recours à cette technologie a aussi des effets bénéfiques pour la préservation des écosystèmes arbustives. « L'utilisation du bois de chauffe n'est pas viable dans cette zone et même dans d'autres localités du Sénégal. Les zones arbustives reculent. Des ménages ne pourront plus avoir accès à leur principale source d'énergie. L'autre avantage, le cuiseur libère les femmes parce qu'elles vont plus parcourir des distances à leur recherche du bois. Elles seront protégées contre les infections respiratoires à cause de l'exposition à la fumée », argumente la figure montante de l'écologie au Sénégal et dans la sous-région.

3223 femmes formées

Dans le blanc de ses yeux brille la conscience de la réduction de la vulnérabilité des milliers de femmes et jeunes filles. La cuisson des aliments à partir de la combustion du charbon, du bois, des résidus agricoles est la source de pollution ambiante de l'air au sein des ménages. Cette pollution est responsable de 1, 6 million de décès notamment chez les femmes dans les pays en voie de développement selon une étude réalisée en 2016 par l'Oms qui était intitulée : « Pollution de l'air à l'intérieur des habitations et la santé ». Ce travail de l'ombre durant des années a sorti cette jeune juriste de lot des acteurs et activistes de défense de l'environnement en Afrique. Elle a reçu une invitation spéciale du Ministre italien de la transition écologique. En janvier 2021, elle a représenté l'Afrique, à Global Summit de la Malaisie où elle a été nommée ambassadeur de l'Action climat par Global Summit. Du 28 au 30 septembre, elle a été représentée la jeunesse sénégalaise au Sommet du Milan Youth4climat organisé par le Ministre italien de la transition écologique. « Nous avons travaillé avec près de 400 jeunes du monde pour proposer des solutions audacieuses de protection de l'environnement », revendique Astou Touré.

Bien avant cette événement, elle a été primée, lors de la clôture de Arab Youth international à Dubaï, aux Emirats arabes Unis. L'étudiante et sa petite sœur ont abattu un travail titanesque de promotion des énergies propres et aussi d'autonomisation des femmes dans le monde rural. « Notre action consiste à former différents acteurs en construction et utilisation des équipements solaires pour la cuisson et l'éclairage ou le système d'irrigation alimenté avec l'énergie solaire », énumère Astou Ndiaye Touré. L'impact de leurs actions sur la vie des populations a convaincu des institutions telles que l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique ( Aspit), le Programme de micro-finance du Fonds mondial de l'environnement ( Pmf/Fem) du Programme des Nations unies pour l'environnement ( Pnue) a accompagné le Gie Palette dirigée par Astou Ndiaye Touré. Ce Gie a formé 260 artisans en technique de fabrication des cuisinières solaires au cours de 30 ateliers. « 3223 femmes formées et 10847 cuiseurs solaires ont été vendus », rapporte l'ambassadrice mondiale d"Action Climat de Global Summit en Malaisie.