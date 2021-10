Afrique: Joueurs africains en Europe - Salah sur les traces de Drogba

Mohamed Salah a marqué un magnifique but pour Liverpool lors d'un match nul 2-2 face à Manchester City ce week-end, et s'est rapproché du record de Didier Drogba en tant que meilleur buteur africain de la Premier League anglaise.

L'ancien international ivoirien, Drogba, avait marqué 104 buts en deux passages avec Chelsea tandis que Salah a porté son total à 103 avec un magnifique but contre City à Anfield.

Si marquer est une seconde nature pour l'Egyptien, le Ghanéen Iddrisu Baba vient d'inscrire son premier but pour le Real Majorque lors de sa 102e apparition en Liga.

Ici, l'AFP Sport met en lumière des Africains qui ont joué dans les cinq grands championnats européens.

ANGLETERRE

MOHAMED SALAH / SADIO MANE (Liverpool)

Salah et Mane ont ébloui avec deux buts et une passe décisive lors d'un match nul contre Manchester City. Mane a donné l'avantage aux Reds en marquant son 99e but en Premier League avec une puissante finition face à Ederson à la 59e minute après avoir été servi par Salah. L'Egyptien a redonné l'avantage aux Reds à la 76e minute, embobinant la défense de City avec son dribble et trouvant le coin le plus éloigné sous un angle serré pour marquer pour le septième match consécutif.

JEFFREY SCHLUPP (Crystal Palace)

Schlupp a marqué le but de l'égalisation pour Palace 48 secondes après être entré sur le terrain. C'était au cours du match nul 2-2 contre Leicester à Selhurst Park. L'international ghanéen - qui fait partie de l'équipe championne d'Angleterre avec Leicester en 2015/16 - a surpris Kasper Schmeichel sur sa première touche de balle à la 72e minute.

KELECHI IHEANACHO (Leicester)

Iheanacho a célébré son 25e anniversaire en ouvrant le score pour Leicester lors de son premier début de saison en Premier League. Le Nigérian a dépossédé Joachim Andersen et s'est imposé pour marquer son troisième but de la campagne.

ESPAGNE

IDDRISU BABA (Majorque)

Il a fallu 102 matches mais, finalement, le milieu de terrain ghanéen Baba a inscrit son nom sur la feuille de match de Majorque, marquant le seul but de la victoire 1-0 contre Levante. Baba, qui a rejoint la formation des jeunes de Majorque en janvier 2014, s'est élevé au-dessus de la défense au deuxième poteau pour diriger le centre de Pablo Maffeo quatre minutes avant la mi-temps.

ITALIE

MUSA BARROW (Bologne)

L'attaquant international gambien Barrow a mis Bologne sur la voie d'une surprenante victoire 3-0 face à la Lazio avec une superbe frappe. Le joueur de 22 ans a décoché un tir enroulé qui a contourné Pepe Reina et a donné aux hôtes une avance à la 14e minute, qu'ils ont ensuite utilisée pour mettre fin à une mini-crise au début de la saison.

ALLEMAGNE

TAIWO AWONIYI (Union Berlin)

L'attaquant nigérian a marqué le 100e but de l'Union Berlin en Bundesliga lors d'une victoire 2-1 à Mayence. Après avoir raté plusieurs occasions plus tôt dans le match, Awoniyi a marqué deux fois en l'espace de quatre minutes contre son ancien club pour permettre à l'Union d'enregistrer sa première victoire à l'extérieur de la saison.

ELLYES SKHIRI (Cologne)

Le milieu de terrain tunisien a également marqué deux fois pour maintenir l'excellent début de saison de Cologne avec une victoire à domicile 3-1 sur Greuther Fuerth. Skhiri a donné l'avantage à Cologne en début de seconde période avant de marquer à nouveau dans les arrêts de jeu.

OMAR MARMOUSH (Stuttgart)

L'Egyptien Marmoush a obtenu sa première passe décisive en Bundesliga lorsque son équipe a battu ses rivaux locaux Hoffenheim 3-1. Marmoush, prêté par Wolfsburg, a inscrit le premier but de Stuttgart en éliminant Marc-Oliver Kempf sur un corner.

FRANCE

STEPHANE BAHOKEN (Angers)

L'attaquant camerounais a marqué le but vainqueur dans les arrêts de jeu lorsqu'Angers a battu Metz 3-2. Bahoken est frappé à bout portant après être entré en jeu en tant que remplaçant pour marquer son deuxième but de la saison et propulser Angers dans le top quatre.

KAMALDEEN SULEMANA (Rennes)

L'adolescent ghanéen a joué un rôle de premier plan lorsque Rennes a éclipsé une équipe du Paris Saint-Germain avec dans ses rangs Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar. Rennes a infligé une défaite 2-0 aux géants parisiens à Roazhon Park, mettant ainsi fin à leur record de 100% en Ligue 1. Sulemana a livré le centre de Gaetan Laborde à la volée dans le premier match et a failli marquer à deux reprises.