Sénégal: Non-respect des prix de stabilisation des produits - 1561 commerçants convoqués, 77,650t de sucre, 19,950t de riz saisies

Face à la presse lundi, pour faire une évaluation des nouvelles mesures de stabilisation des prix des produits de masse prises, il y a quelques semaines, par le ministère du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, le Directeur du Commerce intérieur, Dr. Oumar Diallo, a révélé que quelque 77,650 tonnes de sucre, 32.220 litres d'huile et 19,950 tonnes de riz ont été saisis par ses services lors des contrôles effectués dans les boutiques et autres lieux de commerce. Concernant les bonbonnes de gaz butane, 889 ont été saisies par les contrôleurs, d'après toujours le Directeur du Commerce intérieur. Il précise, toutefois, que ces produits ont été restitués après paiement de l'amende.

Il a informé, en outre, qu'un niveau d'application de 87% est répertorié au terme des actions menées au courant du mois de septembre. C'est dans ce cadre que 8542 points de vente ont été contrôlés. Ce qui a permis de convoquer 1561 commerçants. Oumar Diallo a également indiqué que le montant des amendes s'élève à 27.585.000 FCFA.

«Approvisionnement correct et suffisant » du marché

Par ailleurs, il a fait remarquer, pour s'en réjouir, un « approvisionnement correct et suffisant » du marché avec en premier la disponibilité constante du sucre cristallisé et de l'huile en bidon de 20 litres. « Aucune pénurie n'a été signalée et le Magal a été bien couvert en termes d'approvisionnement en denrées », a déclaré Dr. Diallo, qui indique que les tensions perçues sur les prix en août ont fortement baissé du fait d'un niveau d'application satisfaisant des nouveaux prix constatés sur le terrain.

Pour justifier la flambée des prix sur le marché local et international dans les secteurs qui touchent directement le quotidien des populations, Oumar Diallo pointe du doigt les conséquences néfastes des effets de la Covid-19 sur les économies des pays .