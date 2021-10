Cote d'Ivoire: Eau, énergie, alimentation - 15 jeunes entrepreneurs africains bénéficient d'un accompagnement de la GIZ

Quinze jeunes entrepreneurs ivoiriens et africains ont été sélectionnés comme lauréats de la première édition de l'appel à projets innovants initié par l'Agence de coopération allemande (Giz) et mise en œuvre par le Gfa Group dans le cadre du programme international Eau, énergie et alimentation en anglais Water, energy for food (We4f).

Les résultats ont été livrés, le 29 septembre, à Grand-Bassam, à la suite du pitch qui a permis aux 30 finalistes en provenance de huit pays de l'Afrique de l'ouest y compris la Côte d'Ivoire de présenter leurs différents projets devant un jury bien étoffé. Mais au départ, ils étaient 200 jeunes innovateurs issus de toute la sous-région à s'être engagés dans la course en soumettant leur candidature à ce concours. Les 15 projets retenus intègreront un programme d'accélération pendant un an pour une mise à échelle des innovations qu'elles contiennent.

Co-financé par les gouvernements allemand, néerlandais, suédois, américain et l'Union européenne, le programme We4f, a indiqué Hannah Zander qui représentait la Giz, vise à établir des systèmes de production alimentaire plus productifs et durables sur le plan environnemental en promouvant les innovations dans le domaine de l'interaction eau-énergie-alimentation. L'objectif : produire plus de nourriture avec moins d'eau et d'énergie, dans un contexte où la pression se fait de plus en plus forte sur ces ressources.

« L'agriculture demeure un élément central de l'économie ouest-africaine, assurant 30 à 50% du Pib dans la plupart des pays et représentant la plus grande source de revenus et de moyens d'existence pour 70 à 80% de la population. Mais il devient urgent de modifier les méthodes de production, de transformation, de conservation et de distribution des aliments. Car avec le changement climatique et la croissance démographique, les demandes en ressources rares pour la production alimentaire sont exacerbées », a dépeint Hanna Zander.