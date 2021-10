Congo-Brazzaville: Changement climatique - Les Etats-Unis réaffirment leur volonté de travailler avec le pays

L'envoyé spécial adjoint pour le climat, Jonathan Pershing, a animé, le 4 septembre à Brazzaville, un point de presse au cours duquel il a rendu compte de son entretien avec le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour faire avancer les objectifs communs en matière de changement climatique.

Avec le chef de l'Etat, Jonathan Pershing a expliqué qu'ils ont évoqué les actions mises en œuvre face à la crise climatique et pour redoubler d'ambition climatique au niveau mondial avant la 26e Conférence des Etats signataires (COP26) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre prochain, à Glasgow, au Royaume-Uni.

Face aux journalistes, il a parlé de sa mission en Afrique, en général, et au Congo en particulier, de la politique de l'administration Biden en matière de climat et de la collaboration des Etats-Unis et l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique.

« Le président Denis Sassou N'Guesso est déterminé à apporter des changements au Congo. Il a un rôle important à jouer dans la sous-région, et dans la mise en œuvre de la coordination des pays de la sous-région pour le compte du Bassin du Congo. Sa présence à Glasgow sera une façon de montrer l'exemple sur ce qui se fait en Afrique », a déclaré Jonathan Pershing.

S'agissant du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, l'envoyé spécial a relevé son importance, en insistant sur le travail qui doit être fait. C'est un fonds international de développement qui vise à permettre aux Etats de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux, notamment de celle des fleuves.

Signalons qu'à travers l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, United states agency for international development (USAID), le gouvernement américain et des partenaires locaux sont impliqués dans de nombreux projets visant à préserver l'environnement dans le bassin du Congo, l'une des plus importantes sources d'oxygène pour la planète.

Dans un communiqué, l'ambassade des Etats-Unis rappelle qu'elle « s'associe au ministère congolais de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, au ministère de l'Economie forestière et au président Denis Sassou N'Guesso pour adopter des programmes qui contribueront à protéger les précieuses ressources naturelles de la République du Congo et du Bassin du Congo ».

Avant le Congo, l'envoyé spécial adjoint s'est rendu à Johannesburg, en Afrique du Sud, et à Windhoek, la capitale namibienne. Dans son agenda, le Dr Jonathan Pershing a prévu une visite en République démocratique du Congo et à Dakar, au Sénégal. Dans toutes ces villes, il a eu des échanges sur la crise climatique, un fléau à combattre, avec les autorités politiques de ces pays concernés.