Congo-Kinshasa: Boxe amateur - Les Léopards se préparent pour les mondiaux de Belgrade

C'est presque discrètement que les Léopards boxe affûtent leurs armes pour les 21es championnats du monde de boxe amateur prévus à Belgrade, en Serbie.

Les Léopards boxe de la République démocratique du Congo (RDC) prendront part aux mondiaux du noble art en Serbie. Ces 21es championnats du monde de boxe amateur vont se dérouler du 26 octobre au 6 novembre 2021, dans la salle de la Stark Arena à Belgrade, sous l'égide de l'Association internationale de boxe amateur.

Du côté de la RDC, le staff technique national, conduit par le directeur technique par intérim Toussaint Lofanga (qui a repris la place de Valérie Kayumba), avait présélectionné vingt-deux boxeurs, pour ensuite ne retenir que treize, dont un boxeur par catégorie, révèle-t-on. Internés dans un flat hôtel au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, à Kinshasa, les treize pugilistes s'entraînent de manière austère chaque jour au Shark Club, en dehors du dimanche, fait savoir le poids mi-lourd Landry Matete Kankonde Balo, triple champion du Congo de sa catégorie et capitaine des Léopards boxe.

L'équipe se compose donc de Doudou Ilunga venu de Lualaba, de Muntu Biakulowa de Kinshasa (médaillé d'or au récent champion du Congo et médaillé d'or au championnat d'Afrique zone 3), de Jerry Kabango du Nord-Kivu (médaillé d'or aux championnats nationaux et médaillé de bronze au championnat d'Afrique Zone 3), Lunata Nkosi du Kongo Central (médaillé d'Or à la dernière édition des Championnat nationaux), Pembele Zola du Kongo Central (Or aux Championnat nationaux et argent au Championnat d'Afrique zone 3), Boniface Zengala de Kinshasa, Kayala Engulu du Kongo Central (Or aux championnat nationaux et or au championnat d'Afrique Zone 3).

Il y a également Stève Kulenguluka de Kinshasa (Argent aux championnats nationaux), Kalala Bulaba du Haut Katanga (Or aux championnats nationaux et argent au championnat d'Afrique zone 3), Pita Kabeji du Haut Katanga (Or aux championnats nationaux et or au championnat d'Afrique Zone 3 et vice-capitaine des Léopards). Enfin, il y a Christopher Luteke qui est de la diaspora en Angleterre, Chapiteau Dimuntu du Kongo Central (Argent aux championnats nationaux et or au championnat d'Afrique zone 3) et bien entendu Landry Matete Kankonde alias Balo (Or aux championnats nationaux et bronze au championnat d'Afrique zone 3).

« Nous nous préparons seuls et voudrions bien voir les autorités du pays venir nous motiver comme elles le font avec les footballeurs. Il y a que les dirigeants de la Fédération congolaise de boxe qui nous rendent visite et nous assistent », a regretté le capitaine Landry Matete. Il a cependant exprimé sa satisfaction de faire partie des Léopards boxe pour cette compétition à Belgrade. « C'est un plaisir d'avoir été sélectionné pour défendre la nation à ce championnat du monde. Un championnat qui regorge des grandes nations habituées à cet enjeu comme les Etats-Unis, Cuba, Angleterre, etc. Nous nous préparons comme nous ne l'avons jamais fait. Et personnellement, je sens un très grand progrès en moi et ça me rend confiant et plus déterminé à ramener une médaille au pays, pourquoi pas l'or ? Chose qui n'a jamais été faite. Mais je suis sûr de surprendre le monde et faire parler de moi », a-t-il déclaré.