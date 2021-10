Congo-Brazzaville: Athlétisme - José Cyr Ebina rétabli au poste de président de la fédération

Lors de l'audience du 2 octobre, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (CCAS) a rétabli José Cyr Ebina comme président de la Fédération congolaise d'athlétisme (FCA), après son exclusion par l'assemblée générale de cette structure sportive.

Au terme de plusieurs semaines de flou qui a caractérisé l'athlétisme congolais, la CCAS a tranché et délibéré conformément à ses textes fondamentaux, en annulant la note n°012-21/FCA/SG du 17 août 2021.

La CCAS constate, en effet, que la note portant exclusion du président de la FCA est entachée d'irrégularités et d'illégalités, notamment la violation des droits de la défense tout comme de la procédure de convocation et de tenue de l'assemblée générale extraordinaire, ainsi que de sa composition. « Je suis content parce que la CCAS a rendu son verdict conformément à ses textes fondamentaux. Notre image a été salie mais nous allons poursuivre le travail. C'est malheureux que nous arrivons à ce niveau. L'athlétisme a besoin des gens qui travaillent normalement », a indiqué José Cyr Ebina au sortir de l'audience.

La partie adverse ne cautionne pas le verdict

Le secrétaire général de la FCA, Alain Wilfrid Mamboukou, a pour sa part déploré le manque de fondement de la décision de la CCAS. Il estime que les faits qui incriminent le président sont authentiques mais la CCAS, selon lui, a fondé sa décision sur la forme et non sur le fond. « Il ira travailler où ? Il travaillera avec qui ? Les athlètes, les présidents des ligues et les responsables des clubs sont déçus des faits posés par le président. Nous devrons faire attention sinon la Wordl Athletics risque de suspendre le Congo puisque cet organe qui gère l'athlétisme mondial est déjà informé de ce qui se passe au Congo », a indiqué Alain Wilfrid Mamboukou.

Notons que José Cyr Ebina se dit mal compris par ceux qu'il qualifie de « jeunes ». Il a été exclu, le 17 août, par l'assemblée générale extraordinaire de la fédération à cause des malversations financières et autres motifs que les membres du Conseil fédéral avaient jugé anormaux. A quelques semaines de l'ouverture de la nouvelle saison sportive, il est nécessaire que les acteurs de l'athlétisme congolais s'unissent pour rattraper, tant soit peu, le temps perdu puisque les championnats nationaux et plusieurs activités prévues pour la saison 2020-2021 n'ont pas été organisés à cause de la crise qui a miné la fédération.