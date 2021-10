Angola: Sonangol et ENI signent un accord de production de biocarburants

Luanda — La compagnie pétrolière italienne ENI, l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG) et la société nationale des hydrocarbures Sonangol ont signé ce lundi un accord de coopération pour la production de biocarburants afin de dynamiser le secteur de la transition énergétique.

L'accord, signé dans le cadre de la Stratégie nationale sur les biocarburants, établit, entre autres, les objectifs, buts et principes pour la production de biocarburants en Angola, conformément aux engagements pris au niveau international, lors de la signature du Protocole de Kyoto.

A l'occasion, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a expliqué qu'avec la signature de l'accord susmentionné, le secteur ouvrait des portes pour le développement du marché de la transition énergétique.

« Le secteur pétrolier et gazier fait un pas important vers la décarbonation et la transition énergétique en Angola », a déclaré le ministre, ajoutant que la signature de l'accord servira également à l'étude et à la mise en œuvre d'initiatives visant le développement du secteur.

Il a estimé que la transition énergétique doit prendre en compte le développement économique, social et énergétique de chaque pays, ainsi le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz réaffirme son soutien à de telles initiatives, afin de rendre l'industrie pétrolière du pays toujours plus rapide et plus productive, en tenant compte de la dynamique imposée dans le domaine de la production d'énergies renouvelables.

À son tour, le directeur général d'ENI, Matteo Bacchini, a estimé que la mise en place de l'accord était importante, non seulement parce que l'Angola a du potentiel, mais aussi parce qu'il ouvre des portes pour le début d'une nouvelle voie sur le marché de la transition énergétique.

Le document a été signé par Belarmino Chitangueleca de l'ANPG, Sebastião Martins, le PDG de Sonangol, et Matteo Bacchini pour l'ENI.